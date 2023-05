ARCAND, Sr Carmelle S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le vendredi 19 mai 2023, à l'âge de 99 ans, dont 80 ans de profession religieuse, est décédée Soeur Carmelle Arcand (Saint-Viateur) de la Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie. Elle est née à Notre-Dame-des-Anges, de monsieur Séraphin Arcand et de dame Bernadette Proulx. La direction des funérailles a été confiée à la maisonLa famille recevra les condoléances une demi-heure avant les funérailles. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec G1N 2Y6. Outre sa communauté religieuse, Soeur Carmelle laisse dans le deuil ses soeurs : Corinne, S.S.C.M. et Géralda, de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée dans la Maison du Père : Alfred (Marthe Gauthier), Simone (Réginald Beaulieu), Armandine, Marcelle (Lucien Rivard), Cécile (Fernand Audet), Blaise (Gaston Frenette), Éliane (Lionel Delisle), Emery (Fabiola Gravel), Viateur (Réjeanne Auger), Gisèle (Robert Moisan), Jean-Paul Gauthier. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie, 30, avenue des Cascades, Québec, Québec G1E 2J8.