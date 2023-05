BOULIANNE, Réjeanne



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 12 mai 2023, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédée madame Réjeanne Boulianne, ancienne épouse de feu monsieur Christian Côté, fille de feu madame Jeanne Lachance et de feu monsieur Raoul Boulianne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Kathleen et Marie-Eve (Donald Côté); ses petits-enfants: Frédérique, Olivier et Xavier; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Clairette (feu Rosaire Tremblay), feu Lucien (Denise Tremblay), Jean-Baptiste (Diane Boivin), Marcel (Pauline Gagné), Michèle (Jacques Bouchard) et Yves (Claudine Gagnon); ses filleuls: Bernard Tremblay, Nadine Boulianne et Julie Bouchard; son amie d'enfance qu'elle considérait comme une soeur Gaétane Fillion; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.