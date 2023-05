Avec Caire, on est en affaire!

Avez-vous vu ça ? Le gouvernement du Québec va investir 7,7 milliards de dollars en projets informatiques au cours des prochaines années !

Parlez-moi d’une bonne nouvelle !

Quand on ne cesse de collectionner les succès, comme c’est le cas depuis quelque temps avec nos divers projets informatiques, on n’arrête pas !

On continue !

On pèse sur le champignon !

On passe à la vitesse grand V !

L’HOMME DE LA SITUATION !

Surtout qu’Éric Caire doit être énormément sollicité par le secteur privé par les temps qui courent !

Son téléphone ne doit pas arrêter de sonner !

Ça doit se bousculer au portillon pour lui mettre la main au collet !

Facebook, Google, Twitter, PornHub – ils rêvent tous de l’attirer dans leur écurie !

Profitons-en pendant qu’il est encore ministre !

Quand tu as un gars comme lui dans ton équipe, tu en profites !

Tu le fais jouer tous les soirs !

Par ici les milliards, par ici les projets !

Après la SAAQ, c’est au tour de Revenu Québec d’entamer sa « transformation numérique » !

On a hâte de voir ce que ça va donner !

Si c’est comme le Dossier santé numérique ou le système de paie des fonctionnaires, ça va être tiguidou !

Accroche ta tuque avec de la broche !

On va révolutionner le monde de l’informatique !

T’auras même pas besoin de toucher ton clavier que 5000 $ seront déjà retirés de ton compte pour payer tes acomptes provisionnels !

Tu vas cliquer sur le site de Revenu Québec pour entrer ton numéro de TVQ, et ton four micro-ondes va s’allumer !

La douche va partir !

L’aspirateur du voisin va sortir du placard à balais !

Si j’étais Elon Musk ou Bill Gates, je tremblerais dans mes culottes !

Tassez-vous, un nouveau shérif s’en vient, et son nom est Caire, Éric Caire !

PILE-POIL !

Et ce qui est fantastique avec tous ces projets, c’est qu’on va respecter l’échéancier !

Et le budget !

On va faire ça dans les temps prévus et arriver pile-poil !

Aucun sou ne sera dépensé en trop !

Pourquoi ? Mais parce que c’est le gouvernement, voyons !

Et quand le gouvernement prend les commandes, je vous dis que ça percole !

Ça pétarade !

Va-va-voum !

Regardez le REM !

C’est tellement génial qu’on a décidé de nommer Michael Sabia, qui a piloté ce projet, à la tête d’Hydro-Québec !

Ça va turbiner !

Ça va Fitzgibboner !

Et c’est rien, ça !

Un jour, le gouvernement du Québec va faire entrer l’Intelligence artificielle dans ses ministères !

Si vous pensez que ça carbure aujourd’hui, vous n’avez encore rien vu !

Ça va tellement chauffer dans les bureaux du Complexe G qu’il va falloir appeler les pompiers !

L’expression « tempête de cerveaux » ne sera pas assez forte pour décrire ce qu’il va se passer là !

On va tout virer à l’envers !

On va créer l’Institut d’excellence en excellence institutionnelle ! Chargé de vérifier si les Instituts d’excellence sont excellents !

On va centraliser pour mieux décentraliser ! Et l’inverse !

On va dessiner des organigrammes psychédéliques !

Avec des adjoints assistants chefs et des chefs assistants adjoints !

On va se retrouver avec plus de cadres qu’au Musée des beaux-arts !

MAÎTRE DE CHANTIER

La seule chose que j’espère, c’est qu’on va pouvoir convaincre Éric Caire de rester encore quelques années !

Car on a besoin d’un maître d’œuvre pour superviser tous ces projets !

À moins qu’on donne le contrat à une petite firme émergente, comme McKinsey !

À QS, certaines minorités valent mieux que d’autres ?

Photo d'archives

Manon Massé a invité les personnes non binaires à se présenter à la course au leadership de Québec solidaire.

Pourquoi inviter seulement cette minorité ? Pourquoi ne pas élargir cette invitation aux obèses ? Aux albinos ? Aux personnes de petite taille ? Aux sourds et muets ? Aux vieux ?

Après tout, on est inclusif ou on ne l’est pas !

Tiens, j’ai une idée : pourquoi ne pas dire que toutes les personnes sont invitées à soumettre leur candidature ?

Il me semble que ça serait plus simple, non ?

Le « bilinguisme » de Justin

Connaissez-vous les « faux amis » ?

Ce sont deux mots de deux langues différentes qui se ressemblent. Parce qu’ils s’écrivent presque de la même façon, on croit qu’ils veulent dire la même chose, alors que ce n’est pas le cas.

Comme « déception » en français et « deception » en anglais.

Le premier veut dire « désappointer » alors que le second veut dire « trahir ». Pas la même chose.

Cette semaine, Justin Trudeau a beaucoup parlé de contre-espionnage. Et il ne cessait, lorsqu’il parlait en français, d’utiliser le mot « intelligence ».

Or, en anglais, « intelligence » veut dire « renseignements ». Alors qu’en français, ça veut dire « capacités intellectuelles ».

Preuve que Justin est, dans le fond, un anglophone.

F1 ou derby de démolition ?

Photo d'archives, Martin Chevalier

Comme vous l’avez lu, on va repaver la piste du circuit Gilles-Villeneuve en vue de la prochaine course de F1, et afin de s’assurer que les pilotes pourront rouler en toute sécurité, on va utiliser le même asphalte qu’on utilise dans les rues de Montréal !

Décidément, on ne se refuse rien !

Hâte de voir les bolides des différentes écuries zigzaguer entre les cônes orange...

Espérons que les pilotes vont suivre le conseil de Geneviève Guilbault et « avoir le réflexe » de consulter le 511 avant de démarrer sur les chapeaux de roues !