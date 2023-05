BROCHU, Georges-Henri



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 février 2023, à l'âge de, est décédé monsieur Georges-Henri Brochu, propriétaire pendant de nombreuses années de L'Élégance Masculine et joueur de golf inconditionnel devant l'Éternel. Il était l'époux de feu madame Alix Dumais, fils de feu dame Alberta Bourdeau et de feu monsieur Zénon Brochu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances lors de l'inhumation des cendres au :Pour vous rendre au lot familial de la famille Dumais : accédez par l'avenue Chapdelaine, prenez le chemin De la Forêt, puis continuez sur le chemin Belmont. Le lot de la famille est à gauche. Il laisse dans le deuil ses belles-soeurs : Jacqueline Chaperon (feu Jean-Paul Brochu), Jacqueline Dumais (feu Charles Dumais); ainsi que ses nièces et neveux, autres parents et ami(e)s, ainsi que ses partenaires de golf du Royal Québec. La famille tient à remercier particulièrement son neveu Serge Gagné et sa femme Nathalie, qui ont pris soin de lui dans les dernières années.