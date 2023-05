Croire au pouvoir guérisseur de l’amour

Écrivaine d’une grande sensibilité et d’une authenticité phénoménale, Sofie Cramer raconte son histoire – romancée – dans le best-seller Love Again, réédition de son roman Coup de foudre par SMS. Le roman vient d’être adapté au cinéma et le film – Aimer à nouveau au Québec – profite d’une distribution à couper le souffle : Céline Dion y tient son premier rôle aux côtés de l’électrisant Sam Heughan (le Jamie Fraser d’Outlander) et de la belle Priyanka Chopra-Jonas.

Love Again raconte l’histoire de Clara, une jeune femme en deuil de son amoureux, Ben. Pour l’aider à traverser cette épreuve, Clara lui écrit des petits messages par SMS, sachant très bien qu’il n’y aura personne sur l’écran de l’autre téléphone.

Or, le numéro a été attribué à un autre abonné, Sven, qui reçoit chaque jour des messages provenant d’une inconnue. Sven fait lui aussi face à des difficultés et tente de retrouver un sens à sa vie. Piqué par la curiosité, il tente de savoir de qui il s’agit. Il finit par rencontrer Clara et... l’amour est au rendez-vous.

Vivre un deuil dans la trentaine

Sofie Cramer a écrit ce roman après avoir elle-même traversé un deuil éprouvant. Son jeune conjoint est décédé et elle a entrepris une thérapie de deuil pour traverser cette épreuve.

« Je dois te dire que cette histoire est basée, en partie, sur mon histoire personnelle. J’aimais énormément mon amoureux, qui est décédé en 2006 », dit-elle, en entrevue téléphonique, de son domicile en Allemagne.

« J’étais déjà autrice de plusieurs livres, mais quand c’est arrivé, tu peux t’imaginer à quel point j’étais en état de choc. Je suis allée rencontrer une thérapeute spécialisée en deuil. Elle m’a donné un conseil : laisser savoir tout ce à quoi je pensais à mon amoureux décédé, en lui écrivant une lettre ou des textos.

« Je l’ai réellement fait. Je sais que ça a l’air un peu fou, mais je l’ai fait. Bien entendu, je me suis demandé ce qui se produirait si le message aboutissait sur le téléphone d’un étranger... Mais c’était en quelque sorte ma destinée. »

Sofie Cramer avait 32 ans quand tout ça s’est passé, et son fiancé en avait 29.

« Trop jeune pour mourir », ajoute-t-elle.

L’écrivaine n’a pas trouvé difficile d’écrire sur le thème du deuil.

Photo fournie par Éditions Michel Lafon

« L’écriture a eu un effet thérapeutique très important pour moi. D’un autre côté, j’étais déjà une écrivaine professionnelle. Mon défi était d’explorer cette situation et d’écrire sur mes sentiments les plus profonds puis les transférer dans un autre contexte qui ne soit pas aussi personnel, de façon à protéger ma famille et celle de mon fiancé. C’était un mélange entre des éléments fictifs et des éléments très personnels. »

Au fil du processus de deuil vécu par l’écriture, Sofie Cramer a réalisé plusieurs choses.

« Premièrement, il faut être assez brave pour s’autoriser à vivre pleinement ses émotions, accepter l’aide qui est nous est proposée, et accepter les choses telles qu’elles sont.

« Deuxièmement, je dirais qu’il faut peut-être réaliser que le deuil est un processus et qu’il faut accepter d’avoir des hauts et des bas. »

Et elle a trouvé l’amour à nouveau. « J’ai maintenant une famille et j’ai un fils. J’ai beaucoup de gratitude et je garderai toujours le souvenir de mon ancien amoureux précieusement dans mon cœur. »

Adapté deux fois au cinéma

Sofie Cramer a été très surprise que Love Again (Aimer à nouveau) soit adapté de nouveau à l’écran, puisqu’un film avait déjà été adapté en Allemagne en 2016. Elle avait participé à la scénarisation.

« Je n’arrive pas encore à y croire, car je n’ai pas été invitée à la première et je n’ai pas encore eu l’occasion de voir le film, qui ne sera présenté en Allemagne qu’en juillet. C’est incroyable que le film ait un casting pareil, avec Céline Dion. Imagine ! »

EXTRAIT

« Sven est allongé sur son canapé, les mains croisées derrière la tête, et regarde le plafond. C’est samedi soir, il y a à la télé une émission de casting qui ne l’intéresse pas vraiment. Il attend un autre de ces mystérieux SMS. Ces petits messages l’occupent désormais plus qu’il ne veut l’admettre. Il se demande sans cesse de qui ils peuvent bien provenir et si ce n’est pas, finalement, bien à lui qu’ils sont adressés. Peut-être que quelqu’un parmi ses connaissances veut le faire marcher. »