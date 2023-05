Dans l'œil du Québec inc.: Le PDG de Cascades passe à la caisse

Nous faisons ici un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises québécoises et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Mario Plourde empoche près de 370 000$

Le grand patron de Cascades, Mario Plourde, a réalisé un gain de près de 370 000$ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de Kingsey Falls, il y a deux semaines. Deux autres dirigeants ont également exercé des options: le chef des finances, Allan Hogg, a ainsi encaissé plus de 230 000$ tandis que le chef des affaires juridiques, Robert Hall, a touché près de 165 000$. L’action de Cascades a progressé de plus de 30% depuis le début de l’année.

Une PME de Sherbrooke vendue

Photo tirée de LinkedIn

L’entreprise sherbrookoise Classcraft, qui a obtenu un important financement d’Investissement Québec en 2019, a accepté une offre d’achat de l’américaine Houghton Mifflin Harcourt. Fondée en 2013 par les frères Shawn et Devin Young et leur père Lauren, Classcraft offre des outils éducatifs qui sont utilisés par plus de neuf millions d'élèves et d’enseignants dans plus de 160 pays.

Elles font des emplettes aux États-Unis

Le groupe Previan de Québec a annoncé cette semaine l’acquisition de la firme américaine Sensor Networks pour une somme qui n’a pas été divulguée. Comptant la Caisse de dépôt et Novacap parmi ses actionnaires, Previan se spécialise dans les technologies de diagnostic pour surveiller les infrastructures. Elle emploie plus de 1700 personnes dans 35 bureaux. De son côté, le fabricant québécois d’emballages Gelpac a mis la main sur la Standard Multiwall Bag Manufacturing, qui compte des usines en Oregon et au Texas.

Une pharma s’en va en Bourse

L’entreprise biotechnologique québéco-américaine enGene a récemment annoncé sa fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique FEAC dans le cadre d’une opération qui lui permettra de recueillir 135 M$ US (184 M$ CA) et de faire son entrée à la Bourse Nasdaq. Plusieurs investisseurs, dont la firme néerlandaise Forbion, Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, participent à la transaction.

Joli profit pour une dirigeante d’iA

Photo tirée de LinkedIn

Renée Laflamme, vice-présidente responsable de l’assurance, de l’épargne et de la retraite individuelles chez iA Groupe financier, a empoché près de 230 000$ en exerçant des options de l’entreprise de Québec, la semaine dernière. Le titre d’iA est en hausse de près de 9% depuis le début de 2023.

Deux jeunes pousses récoltent des fonds

Photo tirée de LinkedIn

«Ce qui a commencé comme une idée folle avec peu de chances de succès s’est officiellement transformé en réalité», a exulté le PDG de Stathera, George Xereas, en annonçant que la jeune pousse montréalaise a recueilli 15 M$ US (21 M$ CA) auprès de plusieurs investisseurs, dont la Banque de développement du Canada (BDC). Stathera est une firme de semiconducteurs «sans usine» qui fournit des solutions de chronométrage basées sur les systèmes micro-électromécaniques. Une autre start-up québécoise, Novisto, a pour sa part amassé 20 M$ US (27 M$ CA) auprès d’Inovia Capital, de Portage Ventures, de White Star Capital et d’autres investisseurs. Fondée en 2019, Novisto conçoit des logiciels de gestion de données ESG (questions environnementales, sociales et de gouvernance).

Ils achètent du Colabor

Photo d'archives

Deux initiés de Colabor ont acheté des actions du distributeur de produits alimentaires de Boucherville depuis le début du mois. Le chef des finances, Pierre Blanchette, a misé près de 95 000$ sur l’entreprise tandis que Jean Gattuso, qui siège au conseil, y a investi plus de 50 000$.