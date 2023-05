Des mini chalets flottants sur le Richelieu

Quoi de mieux qu’un chalet au bord de l’eau ? Un chalet sur l’eau !

Il y en a justement plusieurs à louer entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Lacolle. Il s’agit en fait de maisonnettes, de cabines ou de prêts-à-camper, avec des commodités de base.

Aloberge

Photo fournie par Aloberge

Sur des plateformes flottantes sont érigés des prêts-à-camper agrémentés d’une terrasse avec chaises longues. Poêle barbecue, table et chaises assorties s’ajoutent. Des banquettes transformables en lit accueillent deux ou trois personnes pour la nuit. Les chiens sont admis.

Selon l’endroit, on se baigne dans la rivière ou dans une piscine. De petites embarcations sont à notre disposition ou en location. Aloberge offre aussi des tours en voilier.

Tarifs : de 99 $ à 159 $ la nuit pour deux personnes (frais de ménage en sus).

Commodités : électricité, coin cuisine, eau potable. Salles de bain à proximité.

◆ aloberge.com

Flotel

Photo fournie par Flotel

À Saint-Blaise-sur-Richelieu, des cabines flottantes, idéales pour deux ou trois personnes, sont amarrées à la Marina Saint-Tropez. Doté d’un resto-bar, d’une terrasse festive et d’une grande piscine, l’endroit s’affiche comme la plus grande destination soleil au Québec.

La largeur de la rivière est propice aux sports nautiques. En location : kayaks, planches à pagaie, motomarines, pontons.

Tarifs : de 179 $ à 349 $ la nuit.

Commodités : semblable à une chambre d'hôtel, foyer extérieur.

◆ flotel.ca

Domaine Pourki

Photo fournie par Domaine Pourki

Depuis la terrasse des huttes Bora-Bora, à Sainte-Anne-de-Sabrevois, on voit de superbes couchers de soleil. De quatre à six personnes peuvent y loger. Une table et un poêle barbecue sont à notre portée.

Le domaine accepte les chiens. Plusieurs types d’embarcations sont fournies : pédalos, planches à pagaie, kayaks et canots. On passe aussi du bon temps à la piscine, au jeu gonflable ou au tir à l’arc.

Commodités : électricité, vaisselle, frigo. Blocs sanitaires tout près.

◆ pourki.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Sur la Route des Champs

Asphaltée à 90 %, la piste cycla-ble de 40 km relie Chambly à Granby. Le trajet passe par Richelieu jusqu’à Saint-Paul-d’Abbotsford, au pied du mont Yamaska. Stationnements : Chambly ($), Rougemont et Saint-Césaire.

◆ tourisme-monteregie.qc.ca

Rouler au Mont-Sutton

La station de ski passe en mode estival avec l’ouverture des sentiers de vélo de montagne. Location et cours pour les non-initiés. Un service de guide permet d’explorer plusieurs pistes lors d’une sortie de trois heures.

◆ montsutton.com

► Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.