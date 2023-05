VEYRON, Geneviève Autin



Le 15 mai 2023, Geneviève Veyron (Autin) est décédée à Montréal à l'âge de 98 ans, tout en douceur dans son sommeil. Elle avait épousé Michel Veyron en 1946, lui-même décédé en février 1997 à Québec. Elle habitait depuis une quinzaine d'années à Montréal, après avoir vécu pendant plus de 40 ans à Québec (Sillery et Cap-Rouge).L'inhumation suivra au cimetière après la cérémonie. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 12 h 45 pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Françoise (José-Luis Gomez et leurs enfants), Bernard, et Dominique (Marc Trudel et leurs enfants Godefroy (Alexe Gagné), et Bénédicte). Elle quitte aussi ses sœurs : Micheline Autin et Marie-France Gaudic, domiciliées à Paris, ainsi que ses cousines et de nombreux neveux et nièces. Au lieu de fleurs, notre mère a souhaité que des dons soient envoyés, au choix, à l'Hôpital Sainte-Justine à Montréal, à la Fondation des maladies du cœur, à la Fondation de Lauberivière à Québec, ou à l'Église de Cap-Rouge.