Économiser pendant son déménagement : possible?

Bien sûr, la règle d’or est de réserver tôt pour avoir plus de possibilités et un meilleur prix. Aussi, c’est le temps de faire un vrai grand ménage !

• À lire aussi: Déménager soi-même ou avec des déménageurs, quelle est la meilleure option?

• À lire aussi: 16 conseils pour préparer son déménagement

Devenez des Marie Kondo et épurez le plus possible. Plus vous diminuez la quantité d’objets à déménager, plus vous économisez en temps et en frais de déménagement. « Désencombrer, c’est la clé ! C’est le moment de se départir de vêtements qui ne font plus ou qu’on n’a pas portés dans la dernière année ! » suggère Vicky Payeur, autrice des livres Vivre avec moins et Faire plus avec moins. De plus, faites en sorte que tout soit prêt pour le grand jour. Démontez les meubles et placez les boîtes près de la sortie pour raccourcir le temps des déménageurs. Dernier truc, mais non le moindre : n’achetez pas de boîtes ni de bourrure, trouvez-les autour de vous. Mais encore là, commencez tôt à les empiler dans un coin pour les sortir au moment de faire l’emballage.

Pensez-y bien!

Ces trois situations semblent économiques, mais ne le sont pas toujours. Encore une fois, vous aurez besoin de calculer et de comparer.