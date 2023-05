En mode lecture: un superbe roman noir

En trempant sa plume dans l’encre la plus noire, l’écrivain français Jean-Christophe Tixier nous offre un roman à la fois sombre et brillant.

On ne sait pas exactement où l’histoire se déroule, mais on peut supposer que c’est en France, l’auteur y habitant. Toujours est-il qu’en pleine nuit, des ouvriers seront chargés de peindre au sol une ligne blanche continue d’une largeur de 17 cm. Pour quelles raisons ? Là encore, on ne nous le précisera pas. On devra se contenter de savoir que la décision vient d’en haut, qu’elle a été prise par l’État.

Au petit matin, les résidents d’un village isolé auront ainsi l’immense surprise de découvrir que leurs rues, leur place publique et leurs champs ont été séparés en deux par cette ligne. Rien de dramatique, mais quand même. Car bientôt, tout le monde ne parlera que de ce trait de peinture incongru, lequel fera beaucoup plus que de diviser le village. Dans le temps de le dire, il divisera aussi les opinions et les familles. Et bien sûr, c’est là que ça deviendra intéressant !

Guerre intestine

Les familles en question seront surtout les Wasner et les Polora. Les premiers ont probablement toujours vécu dans le coin et Patrick Wasner est le maire du village depuis maintenant des années. Il est toutefois malade, et il pourrait bien devoir laisser sa place sous peu. Quant aux Polora, on s’obstine à les considérer comme des étrangers même s’ils se sont installés dans la région il y a déjà fort longtemps.

Au début, il n’y aura entre eux que quelques légères tensions. Mais quand ça commencera sérieusement à déraper, on sera vraiment très heureux de ne pas les avoir pour voisins.

En 2019, on avait adoré Les mal-aimés, du même auteur. Et à notre humble avis, ce roman est presque aussi bon.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

N’ayons pas peur du ciel

Photo fournie par les Éditions Alto

À l’époque où l’Empire romain était encore faste et puissant, une femme va mettre au monde le même jour neuf filles. Oui, neuf ! Mais toutes ne survivront pas, et finalement, il en restera cinq qui grandiront dans des familles différentes et qui seront relativement heureuses jusqu’à ce que des soldats viennent les chercher on ne dira pas pourquoi. Un roman impressionnant, ne serait-ce que pour la somme de recherches qu’il a dû exiger.

La plus secrète mémoire des hommes

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

En arrivant à Paris, le jeune écrivain d’origine sénégalaise Diégane Latyr Faye va tomber sur Le labyrinthe de l’inhumain, un ouvrage qui a fait scandale en 1938, son auteur ayant été accusé de plagiat. Curieux de savoir ce que cet homme a pu devenir, Diégane se lancera sur ses traces. Pas toujours facile à lire, mais ô combien prenant.

Floramama

Photo fournie par les Éditions Cardinal

Si on a toujours aimé les fleurs et qu’on songe vraiment à en faire pousser davantage pour notre bon plaisir ou parce que l’on compte se lancer en affaires, c’est le livre qu’il nous faut ! Des grandes catégories de fleurs aux semis, en passant par les tests de sol, l’irrigation, le plan du jardin et la récolte, il explique tout, tout, tout.

Cookies faits maison

Photo fournie par les Éditions Solar

Que ce soit pour terminer un pique-nique en beauté ou pour agrémenter les fins de journée au chalet, rien de tel que les biscuits maison. Qu’on les préfère moelleux, bien croquants, coulants, tout choco, cuits à la poêle, super gourmands, sans gluten, pralinés, au caramel, avec plein de fruits ou pas trop gras, ce livre propose 80 recettes qui donnent toutes envie d’être essayées... et goûtées !

Frissons garantis

Éditions Flammarion

Sur la dalle

Après six ans d’absence, Fred Vargas, la reine du rompol, nous revient enfin. Avec un tout nouvel épisode de la série consacrée au très fantasque commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Pour le coup, on va aussi retrouver les membres de la troupe qu’il dirige à la Brigade criminelle : Adrien Danglard, dont l’étendue des connaissances est absolument phénoménale, l’étonnante Violette Retancourt, qu’à peu près rien ne peut arrêter, ou Hélène Froissy, qui est en quelque sorte le garde-manger ambulant du groupe. Et dès les premières pages, ces retrouvailles longtemps attendues ne vont vite devenir que pur plaisir.

Houhhhh !

Un beau matin, Adamsberg va débarquer au boulot avec une idée bien arrêtée en tête : enquêter sur un meurtre qui vient de se produire... à 400 km de Paris ! Un entrefilet de journal lui a en effet appris que le garde-chasse d’un petit village de Bretagne avait été occis de deux coups de couteau dans le torse. Or à peine un mois plus tôt, Adamsberg était de passage dans ce petit village. Il y avait même croisé la victime, qui semblait nourrir de vives inquiétudes à propos d’un comte mort au XVIIIe siècle hantant toujours le château du coin. Car oui, il y aura bel et bien un fantôme dans cette truculente histoire. Et pas n’importe lequel !