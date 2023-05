Golf: un nouveau gagnant sur le circuit LIV?

Le Chilien Mito Pereira a mis toutes les chances de son côté de remporter son premier titre sur le circuit LIV, samedi à Washington D.C., prenant les rênes du septième événement de la saison après deux rondes.

Pereira, toujours en quête d’un premier top 3, a connu une journée rocambolesque qui lui a permis de dominer le classement en vertu d’un pointage de -9.

Il a commis cinq bogueys, mais aussi inscrit pas moins de 10 oiselets pour remettre une carte de 67 (-5).

Harold Varner III a été épatant en première ronde, frappant la balle 64 fois (-8). L’athlète américain de 32 ans n’a toutefois pas amélioré son sort en jouant la normale samedi, ce qui l’a relégué au deuxième échelon.

Henrik Stenson, auteur d’un aigle au 18e fanion, a pris le troisième rang à -7. Il partage cette position avec Kevin Na.

Une bonne ronde ultime pourrait rapporter de gros sous à Pereira, puisque son quatuor, Torque GC, mène le classement par équipe. Sebastian Munoz (-4) et Joaquin Niemann (-1) ont aussi mis l’épaule à la roue et leur formation affiche un pointage cumulatif de -18, trois coups devants leurs plus proches poursuivants.

La troisième ronde de cet événement présenté au parcours Trump National aura lieu dimanche et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports 2.