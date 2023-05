Voici huit exemples des liens très étroits entre le rapporteur spécial David Johnston, la Chine et Justin Trudeau

Le rapporteur spécial David Johnston a estimé cette semaine qu’il n’y avait pas lieu de tenir une enquête publique sur l’ingérence chinoise au Canada. Si personne ne remet en question la feuille de route impressionnante de ce dernier, des experts jugent tout de même que Justin Trudeau a été bien mal avisé de le choisir en raison de ses liens passés, autant avec le régime chinois qu’avec la famille du premier ministre. M. Johnston était-il vraiment la meilleure personne à qui confier ce mandat, parmi près de 40 millions de Canadiens? Notre Bureau d'enquête a relevé huit cas où l'ex-gouverneur général a eu des liens étroits avec la Chine et les Trudeau.



1. Considéré comme un «ami de la Chine» par Xi Jinping

En 2013 et 2017, David Johnston a rencontré personnellement le président chinois Xi Jinping à titre de gouverneur général du Canada. Ironie du sort, au moment même où se déroulait une rencontre en 2017, l’écrivain Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 2010, décédait en prison. Arrêté en 2008 par les autorités chinoises, Liu s’était vu remettre le prix pour ses «efforts durables et non violents en faveur des droits de l’homme en Chine». «Il est mort alors que M. Johnston et M. Xi échangeaient des plaisanteries», souligne le Globe and Mail. Xi Jinping parle de M. Johnston comme d’un vieil ami du peuple chinois. «C’est merveilleux d’être de retour en Chine. Je sens que je suis revenu à la maison», est cité M. Johnston.

POOL/AFP via Getty Images

2. Doctorat honorifique décerné par un responsable du Parti communiste chinois

En 2012, David Johnston a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Nanjing, en raison notamment de son rôle dans l’implantation d’un Institut Confucius à l’Université de Waterloo et d’un autre institut sur la Chine à l’Université McGill. Selon une dépêche publiée alors par le média d’État China Network Television, la récompense lui a été décernée par Hong Yinxing, secrétaire du comité du parti [communiste chinois] à l’Université de Nanjing. «Avant de devenir gouverneur, vous avez visité la Chine plus de 10 fois et n’avez ménagé aucun effort pour promouvoir la coopération entre les universités des deux pays», l’a aussi félicité un ex-ambassadeur de Chine au Canada, Zhang Junsai, tel que rapporté à l’époque.

Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall

3. Institut Confucius

En 2006, alors qu’il était président de l’Université de Waterloo, en Ontario, David Johnston a été un des maîtres d’œuvre de l’implantation d’un Institut Confucius relié à l’État chinois dans un collège affilié. Si les Instituts Confucius ont d’abord été perçus comme des organismes bénins faisant la promotion de la culture chinoise à l’étranger, la réalité est tout autre, selon l’ex-ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques. «Ça va beaucoup plus loin [...] [Le gouvernement chinois] se sert de ça pour enrayer toute discussion sur ce qu’il considère les cinq poisons qui sont le Tibet, Taïwan, le Xinjiang, le Falun Gong et la promotion de la démocratie en Chine», dit-il.

4. Conseil d’affaires Canada-Chine

En 2013, David Johnston a livré à Pékin le discours principal de l’Assemblée générale annuelle du Conseil d’affaires Canada-Chine. Cet organisme regroupe des compagnies chinoises et canadiennes, dont la controversée firme Huawei. Il a été fondé par la famille Desmarais et vise le développement des affaires entre le Canada et la Chine. David Johnston présente dans son discours Paul Desmarais (père), l’ancien patron de Power Corporation (qui a des intérêts en Chine), comme un ami. Les relations économiques et culturelles sino-canadiennes y sont décrites en termes dithyrambiques et comme étant appelées à se développer de manière importante dans les années à venir.



5. Ses enfants en Chine

Trois filles de David Johnston ont étudié dans des universités chinoises. «Elles ont beaucoup appris, se sont faites de nombreux amis et elles partagent leur appréciation pour la culture et la langue chinoise avec leurs proches», a-t-il déclaré au Conseil d’affaires Canada-Chine.



6. Fondation Trudeau

David Johnston est membre de la Fondation Trudeau qui s’est retrouvée dans les derniers mois au cœur d’un scandale en lien avec un don annoncé de 200 000$ par deux hommes d’affaires chinois, dont un proche du Parti communiste. Plusieurs médias ont rapporté de nombreux problèmes avec ce don, notamment le fait que le gouvernement chinois en serait le véritable initiateur. Il a été fait officiellement par une firme de Dorval, mais le reçu a été libellé à une adresse à Hong Kong. Le don à la Fondation aurait été discuté dans un contexte où les libéraux de Justin Trudeau pouvaient prendre le pouvoir.

site de la Fondation Trudeau

7. Fondation Rideau Hall

Après la fin de ses fonctions comme gouverneur général, David Johnston a mis sur pied la Fondation Rideau Hall, dont il est le président. On peut voir au conseil d’administration de cette fondation plusieurs figures réputées proches de la Chine, tel que l’a rapporté le National Post. Parmi celles-ci, Dominic Barton (ex-dirigeant de McKinsey et ex-ambassadeur du Canada en Chine), Paul Desmarais III (Conseil d’affaires Canada-Chine), John Manley (ministre sous Jean Chrétien), Beverley McLachlin (juge à Hong Kong) et John Montalbano (dirigeant d’une filiale de la Banque royale gérant l’acquisition de ressources naturelles à l’étranger pour un fonds chinois).

Fondation Rideau Hall

8. Ami de la famille Trudeau

David Johnston est un ami personnel de longue date de la famille Trudeau. Les enfants de Pierre Elliott Trudeau, dont Justin Trudeau, ont fait du ski avec ceux de M. Johnston à Mont-Tremblant à l’époque où le premier ministre était encore un enfant, selon un reportage de CTV en 2016. David Johnston y déclare aussi que ses petits-enfants croisent ceux de M. Trudeau au parc de Rideau Hall, la famille Trudeau habitant à côté de la maison du gouverneur général. Dans une entrevue à CBC en 2010, Justin Trudeau parlait de David Johnston comme d’un compagnon de dîner fréquent avec qui il avait de grandes conversations.

AFP

Ce qu’ils en pensent

«Dans des cas comme ceux-ci, la perception est plus importante que la réalité [...] Malheureusement, pendant les derniers mois, je pense que la confiance envers M. Johnston a été vraiment affectée en raison du dévoilement de ses liens avec M. Trudeau et sa famille» – Artur Wilczynsky, expert en politique étrangère et sécurité et renseignement (Université d’Ottawa).

«J’aurais vu la juge Louise Arbour [comme rapporteure spéciale]. J’aurais eu très confiance [...] M. Trudeau aurait pu choisir de nommer quelqu’un qui était critique [de la Chine]» – Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine.

«Johnston est une personne sage et expérimentée, mais sa sagesse et son expérience l’ont amené dans ce cas à accorder une valeur plus élevée à la stabilité qu’à une vérité désagréable et peut-être perturbatrice» – David Mulroney, ex-ambassadeur du Canada en Chine.

Avec la collaboration d'Yves Lévesque.