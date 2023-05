Joe Grass retourne sous les projecteurs avec Falcon’s Heart

Habitué à accompagner de nombreux musiciens sur scène et en studio, comme Patrick Watson et Elisapie, Joe Grass lance son quatrième album solo, Falcon’s Heart. Pour le musicien de 41 ans originaire de Moncton, et qui habite Montréal depuis 2001, être ou non sous les projecteurs n’est pas ce qui importe. « Ce que j’aime, c’est de me concentrer sur la musique chaque jour », dit-il.

Quiconque suit moindrement la scène musicale montréalaise voit très souvent le nom de Joe Grass circuler. Depuis une vingtaine d’années, le musicien a collaboré avec plusieurs artistes en vue, dont Lhasa de Sela, les Barr Brothers, Marie-Pierre Arthur et Fred Fortin.

Pourtant, même si Falcon’s Heart est son quatrième album solo, le nom de Joe Grass demeure assez méconnu du grand public. Et le principal intéressé ne s’en formalise pas vraiment.

« Si avoir plus de projecteurs sur moi signifie qu’il y aura plus de gens dans mes salles [quand il partira en tournée], c’est tant mieux. Faire la tournée et rencontrer du monde, c’est toujours plaisant. J’aime faire des connexions avec les gens. »

Racines americana

Très occupé avec des projets d’autres artistes, Joe Grass a repoussé pendant des années la sortie d’un nouvel album (son disque précédent, The Rest Will Disappear, remonte à 2016). Mais l’arrivée de la pandémie lui a tout à coup donné plus de temps pour travailler sur ses propres chansons.

Photo fournie par Frédérique Bérubé

« J’aime ça, écrire, que ce soit pour moi ou pour d’autres, et souvent, j’ai des idées qui ne cadrent nulle part », dit-il.

Même si on peut généralement décrire sa musique comme étant folk, Joe Grass refuse de se restreindre à un seul genre musical. Il reconnaît lui-même aimer davantage la musique expérimentale.

Pour Falcon’s Heart, il est retourné dans ses racines americana et country. L’auteur-compositeur américain John Prine a été une grande influence, mentionne-t-il.

Très inspiré, Joe Grass a écrit « environ 40 à 50 chansons » pour ce projet.

« Je voulais avoir une collection de chansons avec lesquelles j’étais content », dit-il.

De la visite en studio

Même s’il a principalement travaillé en solo, Joe Grass a reçu la visite de quelques amis musiciens en studio. François Lafontaine, avec qui il a travaillé sur le projet de Klaus en 2018, est notamment venu faire quelques sections aux claviers. Le percussionniste Robbie Kuster y a mis son grain de sel, tout comme Erika Angell avec les voix.

Joe Grass a simplement choisi d’appeler son album Falcon’s Heart (le cœur du faucon), car « cette chanson était un peu la pièce centrale et ça marchait avec le feeling de l’album, c’était quelque chose de cérébral ».

Avec cet album, le musicien aimerait faire une tournée à l’automne. D’ici là, il continuera de plancher sur de nombreux autres projets, dont un pour la compagnie Moment Factory.

« J’ai composé la musique pour un de leur Lumina », dit-il à propos de ces parcours nocturnes illuminés. Je me sens chanceux de travailler sur des projets musicaux créatifs, dit-il. C’est toujours des nouveaux défis. Je grandis chaque fois. »

L’album de Joe Grass, Falcon’s Heart, est en vente. Il sera en spectacle le 4 juillet, au Festival international de Jazz de Montréal. Pour les infos : joegrass.com.