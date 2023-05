Julie du Page: l’amour des livres et des histoires grâce à Fanfreluche

Le week-end, enfant, Julie du Page avait le même rituel que bien d’autres: elle s’installait devant la télévision pour regarder plusieurs émissions en rafale. Et à l’adolescence, comme ceux de sa génération, elle est devenue fan de Ciné-cadeau. Tout ça, elle s’en souvient comme si c’était hier...

Julie, quelles émissions jeunesse vous ont marquée?

Je pense que celle qui m’a le plus marquée, c’est Fanfreluche. J’étais vraiment petite. J’adore me faire raconter des histoires, alors ça m’a marquée dans le bon sens du terme. Le fait qu’elle rentrait dans le livre et était capable de changer le cours de l’histoire pour le mieux, ça me fascinait complètement. Je repense à ça avec un certain frisson. Je pense que ç’a beaucoup conditionné mon amour des livres, des histoires, de raconter des histoires et d’écrire, jusqu’à un certain point...

Il y en a d’autres?

J’ai écouté Passe-Partout, évidemment, et énormément Nic et Pic. J’aimais tellement ça! Et j’ai adoré Candy. Je capotais sur Candy et j’ai beaucoup écouté Pépin la bulle. Il y a eu Picotine. J’ai aussi beaucoup écouté Bobino. Très souvent, j’allais chez ma grand-mère après l’école et on regardait ça, ma sœur et moi. Ce que je trouve le fun, c’est que je pouvais en parler avec ma mère parce qu’elle l’écoutait quand elle était jeune.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Le samedi, ma sœur Clara et moi on se réveillait à 7 heures, on descendait au sous-sol, on ouvrait la télé et on se tapait littéralement toutes les émissions jusqu’à 10 heures. On a fait ça un nombre incalculable de fois. Ça fait partie des très beaux souvenirs de connivence que j’ai avec ma sœur. Mais je ne peux pas passer sous silence l’excitation de Ciné-cadeau. Ado, je notais toutes les émissions qui allaient passer dans un petit carnet. Je gérais l’horaire de la télé. Ce qui est le fun, c’est que forcément, ces souvenirs se sont transmis à mes enfants. Ils sont grands maintenant, mais ils ont regardé Ciné-cadeau toute leur jeunesse, et une fois de temps en temps encore, on tombe sur un Tintin ou un Astérix, les préférés et on les regarde en famille.

Justement, qu’aimeriez-vous que les jeunes regardent aujourd’hui?

On peut tous apprendre quelque chose dans une journée. On peut tous se coucher avec un petit truc de plus dans la tête, si anodin soit-il. Quand j’étais petite, on regardait beaucoup Génies en herbe en famille. Et on a beaucoup joué à des jeux de culture générale. Ç’a toujours été stimulant. Alors quand j’ai vu que l’émission 100 génies jouait, j’ai dit à mes enfants que ce serait le fun de la regarder. Et c’est devenu un rendez-vous qu’on regarde avec grand plaisir. Des fois, on se challenge après, des fois ça suscite une conversation, ça donne envie d’aller plus loin et de faire des recherches... Les émissions de ce genre sont nécessaires.

Cet été, Julie du Page poursuivra ses chroniques à Salut Bonjour, sur les ondes de TVA. Elle foulera aussi le plateau de tournage de la fiction 5e rang, qui sera de retour sur ICI Télé en septembre. De plus, elle continue d’écrire son blogue, Julie la Pie, sur son site web, juliedupage.com, et elle est l’égérie de Lancôme au Québec.