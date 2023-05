La très louche hausse des prix dans nos épiceries

Le président de Metro, Éric La Flèche, préparait les esprits cette semaine à d’autres augmentations des prix de l’alimentation. Il renvoyait le blâme aux fournisseurs, présentant les détaillants comme des victimes qui sont forcées de refiler la facture au consommateur.

Son intervention est presque passée inaperçue tellement l’inflation fait partie de notre quotidien depuis un an et demi. Les prix de tous les produits augmentent ! On l’entend sur toutes les lèvres tout le temps. C’en est devenu une marotte, une habitude.

Dans le cas de la nourriture, les hausses de prix furent particulièrement cruelles. Les biens sont essentiels et les augmentations ont été les pires.

Le maniaque des chiffres que je suis a parfois déplu au public lorsque j’expliquais froidement les hausses de prix. Le prix des denrées avait explosé à l’échelle mondiale. Le prix du pétrole pour transporter les marchandises aussi. Au printemps 2022, l’inflation était un réel problème. Même si cela nous frustrait, les chiffres sont têtus.

Cependant, les chiffres il faut retourner les voir tout le temps. Printemps 2023, un an plus tard, les géants de l’alimentation sont-ils justifiés de nous dire que l’épicerie va continuer à coûter de plus en plus cher ?

J’ai fait un tour d’horizon du marché mondial des denrées. Plusieurs bases de l’alimentation se négocient sur un marché mondial, avec un prix mondial, comme un marché boursier.

Depuis le sommet complètement fou du printemps 2022, voici ce qu’il est advenu des prix.

Le prix du blé a baissé de 47 %

Le prix du maïs a baissé de 22 %

Le prix du soja a baissé de 23 %

Le prix de l’avoine a baissé de 51 %

Le prix du fromage de base a baissé de 30 %

Le prix du lait a baissé de 36 %

Le prix du café a baissé de 21 %

Le prix du canola a baissé de 42 %

Le prix de l’huile de tournesol a baissé de 60 %

Le prix du porc a baissé de 31 %

Le prix de la volaille a baissé de 16 %

Le prix des œufs a baissé de 56 %*

Et pour le transport de tous les produits, le prix du baril de pétrole a baissé de 35 %.

Il y a des exceptions : le sucre, le cacao et le jus d’orange ont continué à augmenter.

Évidemment, je suis conscient que ces pourcentages de réduction sont calculés à partir d’un pic historique dans l’histoire des prix de l’alimentation. Mais il s’agit néanmoins de baisses dont le consommateur n’a jamais ressenti l’effet.

Nous sommes aussi bien conscients que les coûts de main-d’œuvre sont en forte hausse. Il est ardu de trouver des employés et il faut les payer en conséquence. Il y a tous les problèmes des chaînes d’approvisionnement et les hausses sur les produits d’emballage.

Néanmoins, il n’est plus question d’accepter béatement le principe que les coûts d’épicerie augmentent sans cesse. Le consommateur est en droit de poser des questions.

Ça coûte cher, mais le prix des matières premières baisse...

