Conseil général du PLQ: Marc Tanguay attaque le commissaire à la langue française

Le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, accuse le commissaire à la langue française de vouloir ramener le Québec dans un débat sur le vote ethnique en se basant sur ce qu’il a écrit dans un livre il y a 10 ans.

«Le jour où Québec solidaire a voté pour le commissaire à la langue qui veut nous ramener dans un débat en lien avec le vote ethnique, et bien ce jour-là, QS a cessé d’être solidaire», a affirmé le Marc Tanguay lors de son discours de clôture au conseil général du Parti libéral du Québec.

Dans son livre Le Remède imaginaire publié en 2011, le commissaire à la langue française, Benoit Dubreuil, pose un regard sur l’immigration au Québec.

En point de presse, le chef par intérim du PLQ a expliqué sa déclaration, étant toutefois incapable de dire si le commissaire allait vraiment analyser le vote ethnique dans son mandat.

«Il a bien beau dire que le livre, il l’a écrit il y a 10 ou 11 ans (...) Il avait écrit que Jacques Parizeau, lorsqu’il parlait du vote ethnique... le concept d’analyser le comportement démocratique des nouveaux arrivants qui pouvait représenter un défi tout à fait particulier et que Jacques Parizeau, avec le vote ethnique, je le paraphrase, même si c’était malheureux, il y avait un certain fondement», a-t-il précisé.

Opposé

Le PLQ s’est opposé à la nomination de M. Dubreuil «entre autres à cause de cette raison-là». Marc Tanguay estime que Benoit Dubreuil n’est pas la bonne personne pour occuper ce poste.

Il ne demande toutefois pas son départ, soutenant être démocrate. Le commissaire à la langue française est élu avec l’appui du trois quarts des élus.

«On n’en a pas contre la personne, mais on en a contre les idées. Il n’a toujours pas renié ce qu’il a écrit il y a dix ans. Nous, on ne peut pas imaginer que la personne va nous inspirer avec ses rapports qui aurait une importance, certes, vienne dire que cette analyse-là de Jacques Parizeau, jusqu’à un certain point, ça tient la route», a-t-il soutenu. «Philosophiquement, on n’était pas du tout à la même place.»