Patrick Roy revient sur sa joute verbale avec Jeremy Roenick en 1996

KAMLOOPS | Patrick Roy n'a jamais eu peur de donner son opinion et certaines de ses déclarations ont marqué l'imaginaire collectif, au fil des ans, autant en tant qu'entraineur que joueur.

Sa plus célèbre prise de bec est probablement celle avec Jeremy Roenick, lors des séries de 1996. Alors avec l'Avalanche, Roy avait mentionné aux médias ne pas entendre ce que Roenick disait à son sujet puisqu'il avait ses « deux bagues de la Coupe Stanley dans les oreilles ».

Quand on dit que ça marqué l'imaginaire, un collègue l'a questionné à ce sujet samedi, en marge du tournoi de la Coupe Memorial.

« Quelle est ta plus mémorable prise de bec dans la LNH ? », lui a-t-on demandé.

« Tout le monde se souvient de celle avec Roenick. C'était l'idée de Mike Keane. Je suis déterminé à gagner et passionné par le sport. Parfois, tu dois faire ce que tu as à faire et j'étais prêt à tout pour gagner. Quand je jouais, je n'avais pas peur de mettre de me mettre de la pression. Quand tu dis quelque chose dans les médias, tu dois être en mesure de répondre de tes paroles. Plusieurs personnes ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur de ça. Dans mon rôle de leader, c'était important d'être là pour mon équipe. C'est ce que les leaders font. »