Remplacez dans vos bacs à fleurs les géraniums et pétunias par des succulentes cet été!

Fatigués des sempiternels géraniums et pétunias ? Optez plutôt pour des plantes succulentes pour garnir vos boîtes à fleurs et vos pots cet été !

• À lire aussi: Dites adieu à votre tondeuse grâce à ces 3 couvres-sols

• À lire aussi: Des plantes succulentes comestibles à planter dans votre jardin

• À lire aussi: Quelles sont les plantes du potager à planter ensemble?

En plus de conférer beaucoup de dynamisme et une allure résolument nouvelle aux aménagements, les échéverias, les kalanchoés et les sansevières sont des végétaux très faciles à cultiver qui conviennent parfaitement à la création d’arrangements en contenant à l’extérieur. On peut les associer dans des pots ou des boîtes à fleurs en combinaison avec – ou à la place – des annuelles et des plantes tropicales.

Photo fournie par Life in Bloom

Les plantes succulentes ne demandent aucun entretien durant la période estivale. Pas d’arrosage, pas de fertilisation, pas de taille. Rien ! Nada ! Niet ! Il suffit de laisser le soleil et la pluie faire leur travail. De plus, plusieurs de ces plantes résistent bien aux températures printanières fraîches. Contrairement à la majorité des pétunias, qui cessent de fleurir lorsque septembre arrive, vous pouvez être assurés que les succulentes ne vous laisseront pas tomber et qu’elles resteront attrayantes jusqu’en novembre !

Photo tirée du site asucculent.com

Une fois la saison terminée, il est possible de rentrer ces plantes dans la maison. À l’intérieur, ces végétaux n’exigeront qu’un seul arrosage par mois. On peut aussi simplement les considérer comme des annuelles et les mettre au compost une fois qu’elles auront été affectées par les gels automnaux.

QUELQUES CONSEILS POUR CRÉER VOS ARRANGEMENTS DE SUCCULENTES EN POT