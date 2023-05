Tuée pour s’être trompée de maison: de nouvelles accusations pour son présumé meurtrier

De nouveaux chefs d’accusation ont été portés contre un Américain accusé d’avoir tiré mortellement une femme après qu’elle se soit trompée d’adresse.

En plus des accusations de meurtres au second degré, Kevin Monahan, 65, est accusé de mise en danger imprudente et de falsification de preuves matérielles, selon les documents de la cour.

Selon des informations obtenues par CNN, l’homme a été interpellé mercredi avant de plaider non-coupable à tous les chefs.

Selon le «Times Union», Kevin Monahan s’est fait refuser pas un juge la libération sous caution pour une troisième fois plus tôt cette semaine.

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus le 15 avril dernier à Hebron, dans l’état de New York.

La victime, Kaylin Gillis, 20 ans, était à bord d’une voiture lorsqu’elle s’est retrouvée par erreur dans l’entrée de maison de Kevin Monahan. Ce dernier a alors fait feu vers la voiture, atteignant mortellement la jeune femme.

L’accusé devrait être de retour devant le tribunal le 28 juillet prochain alors que son procès doit débuter en septembre.