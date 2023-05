Une organisation fort active

Parmi toutes les associations de pêche de la Belle Province, il y en a une qui se démarque sur plusieurs points.

Le club de pêche Big Bass Québec regroupe et rassemble une communauté de pêcheurs qui partagent leur passion commune. Les membres peuvent opter parmi trois cartes de membre distinctes, soit gratuite, VIP donnant des privilèges et des rabais ou bien affaires pour les artisans, les guides, les intervenants et les commerçants voulant faire connaître leurs produits et services. Pour leur 10e anniversaire, les dirigeants, André Laforce et Michel Gramigna, étaient fiers d’annoncer qu’ils dénombraient plus de 10 500 membres. En plus d’être très présent sur les réseaux sociaux, d’organiser une exposition annuelle printanière, de participer à de nombreux salons et événements de toutes sortes, le club organise des tournois très prisés par les adeptes. En voici quelques-uns :

Le samedi 17 juin 2023, il y aura le Big Bass Challenge à Lavaltrie, sur le fleuve Saint-Laurent. Pour cette 10e édition, les pêcheurs compétitionnent pour le plus gros poisson de la journée ou de chaque heure.

Le samedi 15 juillet 2023, ce sera le 3e Big Bass Challenge au lac Saint-Louis, au parc Bourcier de Melocheville. Les équipes de deux pêcheurs s’affrontent pour capturer le poids le plus élevé pour quatre achigans durant la journée.

Le samedi 12 août 2023 se déroulera l’amical – Club April Marine au parc Marcil, sur les rives du lac Saint-François à Salaberry-de-Valleyfield. À l’occasion de ce tournoi familial, les participants tentent d’attraper les plus gros spécimens de plusieurs espèces.

Le samedi 16 septembre 2023 se tiendra le 3e Big Bass Challenge au lac Saint-François, à Cornwall, en Ontario. Les équipes de deux pêcheurs tentent de soutirer des eaux le plus gros poids pour quatre achigans au cours de la journée.

Le samedi 14 octobre 2023 aura lieu le tournoi de clôture à la descente municipale de la ville de Cornwall, en Ontario. Les pêcheurs mettront tout leur talent à l’épreuve pour berner le plus gros poisson de la journée ou de l’heure.

Pour en savoir plus, lorgnez du côté du site bigbasschallengequebec.com ou composez le 514-726-5288.

De tout pour tous

Le 28 mai prochain, soit demain, dimanche, le Club de chasse, pêche et tir de Farnham inc. présentera son marché aux puces spécialisé dans les produits dédiés au plein air. Les visiteurs pourront vendre, acheter et échanger des articles de chasse, de pêche, de camping, de nautisme, de trappage et bien d’autres. Il s’agit aussi d’une belle occasion pour les néophytes de trouver des équipements à bon prix. Il est possible de réserver gratuitement une table à l’intérieur ou un espace extérieur. Joignez Daniel au 450 525-0485 pour en apprendre plus sur cette activité qui se déroulera de 9 à 15 heures au 440, chemin de la Rive-Sud, à Farnham.

