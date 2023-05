Yoga Fitness a10 ans

Photo fournie par Yoga Fitness

C’est en 2013 que la journaliste Amélie Beaumont et son conjoint, l’homme d’affaires Martin Ouellet (photo), fondateur des entreprises prospères Taleo et Evolia, unissaient leurs forces respectives pour créer ce qui allait devenir le premier centre Yoga Fitness. Grâce à leur vision tournée vers l’avenir, le duo est devenu l’instigateur d’une véritable révolution dans l’offre des services de mise en forme. Une décennie, trois succursales (Québec et Lévis), une plateforme en ligne contenant des milliers de cours, 85 employés et 240 cours par semaine plus tard, le duo d’entrepreneurs complémentaires souligne ce printemps l’anniversaire de l’entreprise, mais également sa croissance contrôlée dont le chiffre d’affaires s’est multiplié par 10 en 10 ans. Bonne fête Yoga Fitness.

60 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Marthe Lessard et Bernard Dionne (photos) se sont mariés à Saint-Georges-de-Beauce le 27 mai 1963. Ce sont des noces de diamant qu’ils fêteront en famille aujourd’hui. Elle de Saint-Georges, lui de Matane, le couple a eu trois enfants : Bernard Junior, Isabelle et Catherine et a 6 petits-enfants : Béatrice, Christophe, Léa, Maxence, Emma et Lyvia. Ils demeurent dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec depuis 1990. Félicitations à vous deux !

40 ans de mariage

Photo courtoisie

Elise Malenfant et Clément Lemieux (photo) se sont mariés à Lévis le 28 mai 1983 où ils demeurent toujours. Ils célébreront donc officiellement dimanche leur 40e anniversaire de mariage. En 1983, Elise terminait son baccalauréat ès Art. Clément allait devenir un remarquable sculpteur sur bois. Bientôt, avec un étonnant sens de l’organisation, ils seront 14 à vivre sous un même toit, car 12 enfants viendront former leur belle et grande famille (Gabriel, Étienne, Alexandra, Jérémie, Laurence, Aurélie, Eugénie, Benjamin, Joseph, Émile, Antonin et Félixine). Aujourd’hui, le couple tente de ralentir la cadence avant une retraite définitive pour Clément pendant qu’Élise se passionne pour la généalogie et a comme projet d’écrire ses mémoires. Les deux formaient et forment encore une équipe solide (leur secret) comme il y a 40 ans. La grande famille des Malenfant-Lemieux compte aussi deux petits-enfants (Arthur, Ophélie) et un troisième en route. Félicitations à vous deux !

Un bâtisseur

Photo fournie par la famille

C’est demain dimanche, de 9 h à 11 h 45 au Centre funéraire Saint-Charles (1420, boulevard Wilfrid-Hamel à Québec) que la famille Kirouac de Québec recevra vos condoléances à la suite du décès de Gabriel Kirouac (photo) survenu le 5 mai dernier à l’âge de 98 ans. Le tout sera suivi d’une cérémonie célébrée en son honneur. Marié le 9 juin 1949 à Jeannine Simard, le couple s’installe d’abord dans le quartier Limoilou. Ils auront six enfants. M. Kirouac sera à l’emploi de F.-X. Drolet inc., une fonderie prospère et renommée (qui a déjà compté plus de 500 employés), située à l’angle des rues du Pont et Prince-Édouard à Québec, spécialisée dans la production de produits d’aqueduc (bornes-fontaines, plaques d’égout) et d’ascenseurs. Il y passera toute sa carrière et terminera à titre de président-directeur général. En 1987, M. et Mme Kirouac quitteront leur résidence principale pour aller vivre à Fossambault-sur-le-Lac. Mme Kirouac décédera le 27 juin 2011. Mes condoléances à toute la famille.

Anniversaires

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Nathalie Mallette (photo), comédienne québécoise, 58 ans... Shiloh Nouvel Jolie Pitt, fille d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, 17 ans... Paul Bettany, acteur britannique, 52 ans... Gaston Therrien, analyste sportif à RDS, 63 ans... Michel Noël, propriétaire du golf Mont-Tourbillon... Gaétan Bélanger, ex-propriétaire du cabaret L’impresario et du Folichon, 76 ans... Alain Souchon, auteur-compositeur-interprète et acteur français, 79 ans... Louis Gossett Jr., acteur américain, 87 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 27 mai 2022 : Pierre Rinfret (photo), 72 ans, qui a mené une carrière de 55 ans dans les médias surtout à titre de commentateur sportif... 2020 : Jacques Langlois (photo), 72 ans, notaire de formation, maire de la Ville de Beauport entre 1984 et 2001 ; conseiller municipal de ce secteur entre 2001 et 2005 ; chef de l’opposition officielle de 2001 à 2004 à la Ville de Québec ; président de la Commission de la capitale nationale, entre 2005 et 2012... 2019 : Jocelyne Blouin, 68 ans, météorologue pendant plus de 30 ans au Téléjournal de Radio-Canada... 2017 : Gregg Allman, 69 ans, chanteur et musicien américain du groupe blues-rock The Allman Brothers... 2012 : Édouard Hamel, 64 ans, fondateur de Croisières AML... 2012 : Placide Gaboury, 84 ans, écrivain québécois... 2009 : Richard Cloutier, photographe du Journal de Québec depuis 36 ans... 2007 : Gilbert Fillion, 66 ans, ancien député bloquiste de Chicoutimi, de 1993 à 1997... 2001 : Gilles Lefebvre, 78 ans, figure majeure de la musique canadienne et québécoise... 2000 : Maurice Richard, 78 ans, le plus célèbre joueur du Canadien.