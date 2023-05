[EN IMAGES] Voici 7 médecins marquants qui sont passés par Québec

Si Québec est aujourd’hui une ville reconnue pour ses apports au domaine médical et pour sa recherche de pointe, ce n’est peut-être pas un hasard: de nombreux médecins ont séjourné ou pratiqué dans la Vieille Capitale à différents moments de son histoire. Certains de ces disciples d’Esculape ont marqué favorablement les mémoires, d’autres ont laissé une marque moins honorable! Revisitons sept de ces destins de médecins.

Michel Sarrazin (1659-1734), premier scientifique canadien

Originaire de Bourgogne, c’est en 1685 que Michel Sarrazin arrive en Nouvelle-France à titre de chirurgien de la marine. Après quelques années d’exercice à Québec et à Montréal, il retourne en France en 1694 afin d’y étudier la médecine. Il profite de ce séjour pour fréquenter le Jardin royal des plantes, où il s’initie à la botanique. Cet intérêt pour l’herboristerie lui sert dans sa pratique médicale, mais répond aussi à sa curiosité scientifique: une fois revenu à Québec, il continue à cueillir des spécimens pour les envoyer en France (ils font d’ailleurs encore partie des herbiers du Muséum d’Histoire naturelle!), s’intéressant aussi à la faune et aux minéraux. Dès 1699, il devient correspondant de L’Académie royale des sciences de Paris.

L’un de ses principaux faits d’armes – ou de scalpel – est la délicate opération qu’il effectue pour retirer le cancer du sein d’une religieuse. Celle-ci survivra de nombreuses années! Notons que Sarrazin sert aussi d’expert dans différentes affaires, notamment pour constater les guérisons miraculeuses des pèlerins de Sainte-Anne-de-Beaupré ou pour témoigner de l’état de conservation exceptionnel du corps de religieuses décédées 20 ans auparavant et dont l’une semble en odeur de sainteté.

En tant que médecin officiel, homme de science et aussi membre du Conseil supérieur de la Nouvelle-France, Sarrazin appartient à l’aristocratie coloniale. Et surtout, on l’aura compris, il occupe une place considérable dans l’histoire scientifique d’ici.

Joseph Painchaud (1787-1871), médecin des marins et des émigrés

C’est auprès du Dr James Fisher, chirurgien de la Garnison de Québec, que Joseph Painchaud apprend l’art de soigner. Il reçoit l’autorisation de pratiquer la médecine en 1811.

Il exerce la médecine et la chirurgie à l’Hôpital des émigrants de 1820 à 1834, moment où il commence à pratiquer à l'Hôpital de la marine et des émigrés. Dédié aux soins des marins et des personnes issues de l’immigration, cet hôpital de 300 lits ne fait pas que soigner les malades: on y dispense aussi un enseignement médical très recherché par les étudiants en médecine et dont la renommée s’étend non seulement au Bas-Canada, mais à toute l’Amérique du Nord! Le Dr Painchaud enseigne notamment l’obstétrique aux futurs médecins ainsi que la «médecine d’épidémie», qui deviendra éventuellement une nouvelle science: l’épidémiologie.

Parallèlement à son travail à l’Hôpital de la marine, Painchaud figure parmi les fondateurs de la Société médicale de Québec en 1826. Il est également médecin de la communauté de religieuses de l’Hôpital général de Québec. Enfin, il est l’un des médecins à l’origine de la fondation de la première école de médecine de Québec en 1845 ainsi que du regroupement qui deviendra éventuellement l’Association médicale canadienne.

Wakefield et le «magnétisme animal»

Faisons une petite entorse pour parler non pas d’un médecin, mais d’un pseudomédecin. Au 19e siècle, il est courant, pour les membres de l’élite, de voyager accompagnés de personnel soignant. Lorsque John George Lambton, mieux connu sous le nom de Lord Durham, est nommé gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique après les Rébellions de 1837-1838, il séjourne pendant un certain temps au Bas-Canada et notamment à Québec. Son entourage inclut son médecin personnel ainsi qu’un certain Wakefield, possiblement Edward Gibbon Wakefield. Ce dernier, qui se fait connaître en Angleterre grâce à ses prouesses de magnétiseur, est ce qu’on pourrait considérer comme un aventurier.

Wakefield est donc présent aux côtés de Lord Durham lorsque ce dernier réside à Québec à la fin des années 1830. Bien que n’étant pas diplômé d’une école de médecine, il est traité avec égards par les médecins de la ville. Il fait connaître le magnétisme animal, aussi appelé mesmérisme ou hypnotisme, à la bonne société à l’occasion de quelques soirées et démonstrations publiques. Le magnétisme suppose l’existence d’un fluide invisible animant le corps des êtres vivants et pouvant être canalisé pour modifier le comportement, les pensées, etc. Puisqu’il pouvait «suggérer» aux patients de ne pas ressentir la douleur, le magnétiseur exerçait souvent son art avec les médecins.

S’il fascine, ce «magnétiseur en chef» suscite aussi la suspicion: au mieux, on le qualifie de charlatan, au pire on insinue que Wakefield a été mandaté par Lord Durham pour «endormir» les Canadiens français! Il initiera néanmoins certains médecins de Québec, dont le Dr Olivier Robitaille, à la pratique du magnétisme.

James Douglas (1800-1886), de chirurgien à aliéniste

James Douglas obtient son diplôme de chirurgien du Royal College of Surgeons d’Édimbourg en 1820. Il travaille successivement en Norvège, en Inde, au Honduras et aux États-Unis, puis il quitte précipitamment New York... après s’être fait prendre à disséquer illégalement des cadavres. Il s’installe finalement à Québec en mars 1826. Son habileté à opérer avec succès le strabisme et les pieds bots lui vaut une belle réputation. Douglas perfectionne ses connaissances en procédant à la dissection (légale, cette fois) de condamnés à mort. Il s’occupera aussi pendant près de deux décennies de l’Hôpital de la marine, aux côtés du Dr Joseph Painchaud.

En 1845, James Douglas accepte de prendre en charge les aliénés de la province afin de mettre en œuvre une nouvelle approche. Plutôt que de laisser croupir les «fous» en prison ou dans des hôpitaux ordinaires, on les regroupera dorénavant dans un lieu spécialisé. Avec ses collègues, les docteurs Joseph Morrin et Charles-Jacques Frémont, Douglas achète l’ancien manoir de Robert Giffard à Beauport, pour le convertir en asile: celui-ci ouvre ses portes le 5 septembre 1845. On y transfère alors 81 malades de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec afin qu’ils y vivent ensemble, ceux qui le peuvent effectuant divers travaux de ferme ou domestiques. Cette «thérapie» représente une amélioration spectaculaire des soins aux personnes atteintes de maladies psychiatriques.

Fait intéressant à noter, dès les années 1850, le Dr Douglas passe ses hivers en Égypte, en Italie et en Palestine pour soigner ses troubles respiratoires. Il en rapporte de nombreux «souvenirs», notamment quelques momies... qui ont ensuite été remises à l’Université Laval et au Metropolitan Museum of Art de New York! Décédé en 1866, il a été inhumé au cimetière Mount Hermon, lieu de dernier repos qu’il avait d’ailleurs contribué à fonder.

James Barry (vers 1789-1865), médecin transgenre?

Détenteur d’un doctorat en médecine obtenu en 1812 et membre du Royal College of Surgeons dès l’année suivante, James Barry œuvre comme médecin militaire aux quatre coins de l’Empire britannique. Il arrive à Québec en 1857 en tant qu’inspecteur général des hôpitaux militaires britanniques du Haut et du Bas-Canada.

En plus de démontrer une exceptionnelle habileté chirurgicale, le Dr Barry s’illustre par son souci d’améliorer les conditions de vie des militaires. Par exemple, il s’inquiète du piètre état du réseau d’aqueduc et d’égout de la caserne de Québec. Il recommande aussi une alimentation plus équilibrée pour les militaires ainsi que l’établissement de bibliothèques et de lieux pour qu’ils puissent faire de l’exercice physique.

Dr Barry se mêle toutefois peu à la vie en société. Dépourvu de barbe et de favoris (à l’encontre de la mode de l’époque), il explique sa stature délicate par le fait qu’il est végétarien et qu’il ne boit pas. Des contemporains notent qu’il porte des chaussures à semelles compensées et que les épaules de ses vêtements sont rembourrées de coton. En 1859, supportant mal les hivers canadiens et souffrant de bronchite chronique, le Dr Barry repart pour Londres.

À son décès en 1865, l’autopsie révèle que celui qui a vécu et pratiqué la médecine pendant toute sa vie sous une identité masculine possédait en fait un corps féminin. Diverses recherches ont montré qu’il est apparemment né en Irlande en tant que Margaret Anne Bulkley. S’agissait-il d’une personne transgenre, intersexe ou d’une femme ayant fait le choix de se travestir en homme afin de pouvoir devenir médecin? Son identité réelle fait encore débat...

Thomas Neill Cream (1850-1892), d’avorteur à tueur en série

Si les médecins respectent scrupuleusement le serment d’Hippocrate («Surtout, ne pas nuire»), quelques tristes individus profitent de leurs connaissances médicales pour donner la mort... C’est le cas du Dr Thomas Neill Cream. Né à Glasgow, en Écosse, en 1850, Cream immigre à Québec avec sa famille alors qu’il n’a que 4 ans. Après avoir travaillé dans le domaine du bois pendant quelques années, Cream part à Montréal afin d’étudier la médecine: il fréquente l’Université McGill et obtient son diplôme en 1876.

Le Dr Cream mène une vie désordonnée: il séduit une jeune femme et, lorsque celle-ci tombe enceinte, il lui fait subir un avortement, s’enfuit, est retrouvé, se marie... puis il se sauve en Angleterre au lendemain du mariage! Il poursuit ses études médicales à l’Hôpital St. Thomas, à Londres, jusqu’en 1878, profitant de son travail au service d’obstétrique pour séduire des femmes. Dans les années qui suivent, Cream s’établit successivement à London (Ontario), à Chicago, puis à Londres. Dans son sillage, plusieurs décès suspects de jeunes femmes commencent à soulever des soupçons... Il est finalement épinglé, jugé et condamné à la pendaison.

L’exécution a lieu à la prison de Newgate, à Londres, en Angleterre, le 15 novembre 1892. Des milliers de personnes sont massées devant les portes de la prison, même s’il n’est pas possible d’assister à la mise à mort du prisonnier. Le bourreau aurait entendu Cream murmurer «Je suis Jack» une seconde avant de mourir. Cream a-t-il voulu s’attribuer les tristes œuvres du célèbre tueur en série qui terrorisait Londres quatre ans auparavant et qui n’a jamais été retrouvé... ou s’agissait-il véritablement de Jack l’Éventreur?

Irma LeVasseur (1877-1964), pionnière de la pédiatrie

Née à Québec, où elle fréquente le couvent Jésus-Marie de Sillery et l’École normale Laval, Irma LeVasseur s’inscrit en médecine à l’Université Saint Paul, au Minnesota. Puisque les femmes n’ont pas encore le droit de pratiquer la médecine au Québec, elle va exercer à New York... puis revient au Québec afin de demander une exemption à l’Assemblée législative: elle devient en 1903 la première Canadienne française à obtenir ce privilège! Après une spécialisation en pédiatrie à Paris et en Allemagne, elle revient pratiquer au Québec.

Aux prises avec l’importante mortalité infantile, Irma LeVasseur s’allie avec quelques femmes de la bourgeoisie canadienne-française de Montréal et quelques médecins afin de créer un hôpital pour enfants. L’Hôpital Sainte-Justine ouvre ses portes en 1907. En 1922, elle achète une résidence sur la Grande Allée, à l’emplacement actuel de l’Édifice H: en collaboration avec deux collègues, elle y fonde l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, dédié aux enfants. L’année suivante, l’hôpital est déménagé à son emplacement actuel, tandis que la Dre LeVasseur ouvre une clinique consacrée cette fois aux enfants handicapés.

La fin de sa vie est plutôt triste: Irma LeVasseur est internée à l’Hôpital Saint-Michel-Archange en 1957-1958, puis elle meurt seule et démunie en 1964. Quelques hommages posthumes lui ont été rendus et elle a été désignée personnage historique en 2019, mais plusieurs chuchotent que la plus belle reconnaissance pourrait être de renommer l’Hôpital de l'Enfant-Jésus afin d’honorer sa fondatrice.

Un texte préparé par Catherine Ferland, historienne, pour les Rendez-vous d’histoire de Québec.

Vous pourrez en apprendre plus sur le Dr James Barry l’été prochain, lors des 6e Rendez-vous d’histoire de Québec, qui se tiendront du 9 au 13 août 2023! Pour plus d’infos, voir la chaîne YouTube, la page facebook.com/rvhqc et le site rvhqc.com .