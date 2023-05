Ceux qui partent... et ceux qui restent

Autrice des romans très remarqués Peggy dans les phares et Autobiographie de l’étranger, l’écrivaine française d’origine québécoise Marie-Ève Lacasse s’est penchée sur la question du départ, de l’absence, dans son nouveau roman, Les Manquants. Ces thématiques sont ancrées dans l’univers très poétique et gastronomique du vin et de la viticulture, un univers qu’elle explore maintenant à titre de journaliste pour le journal Libération.

Dans ce nouveau roman bouleversant, magnifiquement écrit, Marie-Ève Lacasse décrit le quotidien de Claire, viticultrice et mère de deux enfants, qui vit très mal le départ de Thomas, son conjoint. Il a disparu sans laisser de traces, il y a deux ans, et Claire éprouve depuis un mélange de tristesse, de colère, d’espoir, de deuil et de renoncements.

Un jour, elle se décide à signaler sa disparition à la gendarmerie. Toutes sortes d’hypothèses sont avancées. Mais entre-temps, Claire a fait de nouveaux choix de vie et rejoint une communauté proche de la nature, à la montagne, avec deux de ses amies, Joan et Hélène.

Les trois femmes découvrent une occasion de refaire leur vie, se reconstruire, en marge des jugements de la société, des humiliations en série et des carcans en tout genre. Au fil des chapitres, on découvre petit à petit ce qui est arrivé à Thomas.

Le monde du vin

Marie-Ève Lacasse, en entrevue lors d’une rare visite au Québec l’hiver dernier, expliquait qu’elle a évoqué différents « manquants » dans son roman, puisque ce mot fait également référence à la vigne.

« Les manquants, c’est à la fois le personnage de Thomas qui a disparu. Chacun des personnages a un manquant, dans sa vie. Et évidemment, c’est également ce terme de viticulture que j’ai trouvé très poétique quand je l’ai appris pour la première fois. »

Photo fournie par Éditions Seuil

Elle fait référence aux parcelles où il y a plusieurs pieds de vigne qui sont morts ou qui manquent.

Entre le dernier roman et maintenant, Marie-Ève Lacasse explique qu’elle a changé de vie. « Maintenant, je suis journaliste vin à Libération et j’écris aussi sur la gastronomie. J’ai fait des podcasts sur les femmes dans le milieu de la vigne et du vin. C’est toute cette recherche qui m’a permis de construire le personnage de Claire. »

L’écrivaine trouve que son nouvel emploi nourrit son univers romanesque.

« Le milieu du vin n’est pas exploité tant que ça dans le monde culture. J’ai vu quelques films et lu quelques livres qui se passent dans le milieu du vin, mais c’est pas omniprésent, alors que c’est un monde incroyablement romanesque. »

Cet univers, ajoute-t-elle, est à la frontière de beaucoup de questions de société, comme tout ce qui concerne l’environnement, le réchauffement climatique, l’emploi ou non de pesticides et la manière dont on appréhende l’agriculture.

« Il y a aussi toute la partie poétique du vin, qui est un produit particulier, qui a toujours inspiré les poètes. Qui est un peu dangereux. Qui a un côté très bien et un côté qui tourne vers la mort. Pour moi, tout ça réuni faisait une sorte de lieu d’inspiration infinie. C’est avec tout ça que j’ai pu construire Les Manquants. »

Marie-Ève Lacasse est née en 1982 au Québec.

Elle a été naturalisée française en 2013.

Elle a publié cinq romans, dont Peggy dans les phares et Autobiographie de l’étranger, tous deux aux éditions Flammarion Québec.

Elle est journaliste à Libération, spécialiste de la viticulture.

EXTRAIT

« On ne sait jamais avec certitude quand les gens partent pour toujours. Ils ne le formulent pas explicitement, ils ne vous arrangent pas les choses. Ils vous disent juste : à tout à l’heure ! Ou : à plus, je vais acheter le pain. Ou bien : je vais sortir le chien. Et puis ils ajoutent : au revoir. Là, c’est différent. Parce que pour eux, ce petit bout de phrase, c’est décisif, c’est toute leur vie. Tout se joue là, dans ces deux mots. Au. Revoir. Eux savent que c’est le dernier jour, et nous pas. »