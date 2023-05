Coupe Memorial: les Remparts de Québec n'ont peur de personne

KAMLOOPS | Les Remparts de Québec ont profité d’une journée complète de congé, samedi, mais ils ont tous regardé avec attention le premier match des Thunderbirds de Seattle, leurs prochains adversaires de lundi soir. Et le constat est clair : « c’est une équipe comme une autre », assure Nathan Gaucher.

Considérés par plusieurs comme les favoris pour remporter la compétition avant le début du tournoi, Seattle l’a emporté 6 à 3 face aux Petes de Peterborough samedi soir dans un match au cours duquel ils ont dû puiser dans leur réserve pour venir à bout des coriaces Petes.

« Ce sont des joueurs de notre âge et, même s’ils viennent d’une autre ligue et que tout le monde les voit si haut, on est capable de jouer contre eux, a ajouté Gaucher au terme de l’entrainement des Remparts, dimanche après-midi. On a eu un bon match vendredi et Peterborough a bien compétitionné contre eux. Ça ramène sur terre et ça donne confiance. Quand tu écoutes les commentaires, tu te fais des idées mais quand tu vois les matchs, tu t’en fais d’autres. On est confiant. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

En confiance

Même son de cloche pour James Malatesta, auteur de trois buts dans la victoire des Remparts, vendredi.

« Ils ont beaucoup de punch offensif mais on est au même niveau qu’eux. On peut jouer avec n’importe qui dans ce tournoi. [...] On est arrivé à ce tournoi dans l’état d’esprit qu’on était la meilleure équipe. On a beaucoup de confiance. Maintenant, même si on a vu toutes les équipes, on se concentre sur nous. »

Spectateur attentif, samedi, avec son personnel d’entraineurs, Patrick Roy s’est fait un peu plus prudent dans ses commentaires.

« J’ai toujours pensé qu’on pouvait rivaliser avec toutes les équipes. Le défi qui nous attend, c’est est-ce qu’on peut les battre? Je pense que toutes les équipes peuvent rivaliser avec n’importe qui dans ce tournoi mais, être du côté des gagnants, c’est une autre paire de manche. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Comme Gatineau

Questionné par un collègue à savoir si les Thunderbirds lui rappelaient une équipe qu’ils ont affronté dans la LHJMQ la saison dernière, Patrick Roy a hésité une seconde avant de fournir cette réponse : « Ils ressemblent à Gatineau. Ils ont beaucoup de profondeur en attaque, une bonne défensive et ils misent sur un bon gardien. Halifax avait une équipe avec de la profondeur en attaque mais jouais beaucoup sur les contre-attaques et leur efficacité en sortie de zone, un peu comme nous. Gatineau était plus physique et finissaient leurs mises en échec, comme Seattle. »

Seattle veut faire mieux

Dans le camp des Thunderbirds, on a le sentiment que le premier match de l’équipe, samedi, n’était pas le meilleur que l’équipe a disputé.

« On va devoir mieux gérer la rondelle. À certaines occasions, on s’est entêté à essayer de faire des jeux compliqués plutôt que de faire le jeu simple et utiliser ce qui nous était donné. Ça mené à des revirements et des chances de marquer de l’autre côté », analysait l’entraineur-chef de l’équipe, Matt O’Dette.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Son équipe ne pourra se permettre tel laxisme face aux Remparts, estime-t-il.

« Si tu leur donnes des surnombres, ils ont des attaquants avec des habiletés qui relèvent de l’élite et ils ne rateront pas. On l’a vu contre Kamloops. On devra être intelligents et patients avec la rondelle. Je m’attends à un match serré et on devra limiter leurs chances de marquer de qualité. »