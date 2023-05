Voici les dix plus belles plages des États-Unis, selon le palmarès de Docteur Beach (et la numéro un se trouve en Floride)

Chaque année, depuis 33 ans, quelques jours avant le Memorial Weekend, qui amorce la saison estivale aux États-Unis, Stephen P. Leatherman, professeur et directeur du laboratoire de recherche côtière de l’Université internationale de la Floride à Miami, mieux connu sous le nom de Dr. Beach, dévoile son palmarès des dix plus belles plages publiques du pays. C’est maintenant devenu une tradition que tous les voyageurs attendent avec impatience pour découvrir de nouveaux endroits. Cette année, la Floride remporte la palme, puisque la plage du Julian G. Bruce St. George Island State Park, dans le Panhandle, est tout en haut du palmarès.

Photo fournie par Marie Poupart

Une plage vierge

Mais en quoi cette plage du golfe du Mexique, à une heure trente au sud de Tallahassee se démarque-t-elle des autres ?

« D’abord, elle est éloignée des zones urbaines, et comme la faune et la flore y abondent, elle est la destination préférée des baigneurs, des pêcheurs et des amateurs d’oiseaux. J’aime me baigner dans ses eaux claires et parcourir la plage en scrutant le sable fin à la recherche de coquillages.

Photo fournie par Marie Poupart

« Cette île a été durement touchée à la suite du passage de l’ouragan Michael en 2018, mais la région s’est considérablement bien remise depuis, particulièrement sa plage dotée d’un sable tellement blanc et fin, qu’on dirait du sucre. Ce parc d’État d’une superficie de 1962 acres a vraiment beaucoup à offrir », a expliqué dans son communiqué de presse le Dr Beach, détenteur d’un doctorat en sciences de l’environnement côtier de l’Université de la Virginie.

Photo fournie par Stephen P. Leatherman

De nombreuses activités

Ainsi ce parc offre 14 km de plages parmi les moins explorées des États-Unis. On y trouve également beaucoup d’activités à faire comme le canot-kayak et la randonnée. D’autre part, comme l’île est isolée, elle se révèle un lieu de prédilection pour observer le ciel étoilé et admirer les couchers de soleil époustouflants. Mais ce qui surprend le plus de cette immense plage est la blancheur exceptionnelle de son sable. Lors de notre passage, nous avons eu l’impression de marcher sur des kilomètres de sable blanc aussi doux au toucher que de la ouate. C’est sans aucun doute une destination à ajouter à votre liste de souhaits.

Photo fournie par Marie Poupart

Un camping à proximité de la plage

Un autre attrait de ce parc d’État est son camping. Les amateurs de plein air seront comblés puisque le parc compte plusieurs terrains de camping à environ une dizaine de minutes de la plage, une rareté en Floride. Si ce mode de vie n’est pas votre tasse de thé, il est possible de loger dans des hôtels ou de louer des maisons de vacances particulièrement mignonnes dans le petit village de St. George Island à seulement 6 km du parc d’État.

Photo tirée de la page Facebook Visit St. Pete/Clearwater

Caladesi Island State Park

Une autre recommandation dans le top 10 à prendre en considération, lors d’un voyage en Floride, est la plage de Caladesi Island State Park, dans la région de Dunedin/Clearwater. Pour y accéder, il faut prendre le traversier pour piétons ou un bateau privé ou encore faire une longue marche depuis Clearwater Beach. Le Dr Beach a été particulièrement séduit par cet endroit pour plusieurs raisons : le sable blanc constitué de quartz est également particulièrement moelleux et doux, surtout au bord de l’eau. La baignade dans ces eaux cristallines est un véritable enchantement, selon lui. Enfin, il aime ce lieu pour ses passerelles en bois sur lesquelles on peut déambuler pour admirer le paysage. Mais ce qu’il préfère surtout est de pagayer en kayak ou en canot à travers les mangroves pour observer le grand héron bleu et les autres oiseaux qui fréquentent ces lieux idylliques.

Photo tirée de la page Facebook Visit St. Pete/Clearwater

Honeymoon Island

Lors de votre séjour à Caladesi Island State Park, profitez-en pour découvrir Honeymoon Island, l’île voisine. En 1921, les îles ont été scindées en deux à la suite d’un ouragan. Bien qu’elle soit un peu plus fréquentée, il s’agit d’une autre oasis de paix avec des kilomètres de sable aussi blanc que de la neige, et on y trouve en plus une forêt de pins aménagée avec des sentiers pour la randonnée à pied ou à vélo. C’est aussi de Honeymoon Island que l’on rejoint le traversier pour Caladesi Island.

Photo tirée de la page Facebook Visit St. Pete/Clearwater

Les critères de comparaison

Pour établir sa liste des dix plus belles plages publiques aux États-Unis, Stephen P. Leatherman se fonde sur une cinquantaine de critères, dont la couleur de l’eau et sa température, la couleur du sable et sa douceur, la fréquence des précipitations, le nombre de journées d’ensoleillement, la présence de courants de retour, ou rip current, en anglais, qui peuvent vous emmener au large, l’inclinaison de la pente sous l’eau, la faune et la flore, le bilan en matière de sécurité, la présence d’algues, l’achalandage et, bien sûr, la présence de déchets et de mégots de cigarettes, etc. Les plages ont reçu des points bonus pour l’interdiction de fumer. D’ailleurs en Floride, une loi permet aux autorités locales d’interdire la cigarette sur les plages. Par exemple, il est interdit de fumer à Clearwater Beach, Fort Lauderdale Beach et Miami Beach et sur toutes les plages des Keys.

Photo tirée de la page Facebook Visit St. Pete/Clearwater

L’année dernière, la plage de Ocracoke Lifeguarded Beach, dans les Outer Banks, en Caroline du Nord, a remporté le titre de plus belle plage des États-Unis, Caladesi Island est arrivée au deuxième rang et celle du St. George Island State Park a obtenu la quatrième position. En tout, on compte environ 650 plages publiques aux États-Unis et, au cours des années, chacune de ces plages a été évaluée selon ces 50 critères.

Photo fournie par Marie Poupart

Ses plages préférées sur la côte atlantique

Cette année, aucune plage de la côte atlantique ne fait partie du classement, mais nous avons demandé à Stephen P. Leatherman quelles étaient ses plages favorites du côté est de la Floride. Voici ce qu’il nous a répondu :

Lake Worth Beach

Ocean Reef Park — à éviter les pierres près de l’eau

Juno Beach Park

Jupiter Beach Park

Pompano Beach

Cape Florida State Park

Stephen P. Leatherman est le grand expert des plages aux États-Unis. Il est l’auteur du livre America’s best Beaches publié en 1999. Il est également une sommité internationale en matière d’impact des ouragans, d’érosion des plages, d’effets de l’élévation du niveau de la mer et des courants. Bref, un incontournable très bien documenté.

Top 10 des plus belles plages des États-Unis :

Voici en ordre, les plages qui se distinguent cette année, selon le Dr Beach.

1. St. Georges Island State Park, Florida Panhandle

2. Duke Kahananoku Beach Oahu, Hawaï

3. Coopers Beach, Southampton, New York

4. Caladesi Island State Park, Dunedin/Clearwater, Florida

5. Lighthouse Beach, Buxton Outer Banks of North Carolina

6. Coronado Beach, San Diego, California

7. Wailea Beach, Maui, Hawaï

8. Beachwalker Park Kiawah Island, South Carolina

9. Poipu Beach, Kauai, Hawaï

10. Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts

