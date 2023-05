La Corée du Nord annonce un lancement de «satellite», selon Tokyo

La Corée du Nord a informé Tokyo d'un lancement de satellite dans les prochaines semaines, ont annoncé lundi les garde-côtes japonais, un projet qui selon le gouvernement nippon devrait cependant impliquer un tir de missile balistique.

• À lire aussi: La première fusée de conception sud-coréenne décolle jeudi pour son troisième vol

• À lire aussi: Canada: Trudeau veut que son pays devienne «le meilleur ami» de la Corée du Sud

Pyongyang a indiqué aux garde-côtes japonais qu'une fusée serait lancée entre le 31 mai et le 11 juin et devrait retomber dans une zone à proximité de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l'est de l'île de Luçon aux Philippines, a déclaré un porte-parole des garde-côtes à l'AFP.

Le bureau du premier ministre japonais Fumio Kishida a de son côté déclaré sur son compte Twitter que celui-ci avait donné des instructions au sujet de «la notification de la Corée du Nord concernant le lancement d'un missile balistique qu'elle décrit comme un satellite».

M. Kishida a ordonné aux ministères et agences concernés de coopérer pour recueillir des renseignements, tout en appelant à la vigilance et à la coopération avec les alliés du Japon, notamment les États-Unis et la Corée du Sud, selon le tweet.

Pyongyang a intensifié ces derniers mois ses tirs de missiles, dont certains ont déclenché des systèmes d'alerte d'urgence au Japon.

Séoul et Tokyo s'efforcent depuis quelques semaines de réchauffer des relations longtemps tendues, notamment en collaborant davantage face aux menaces militaires de la Corée du Nord.