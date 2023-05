Ils construisent des maisons modernes qui vont durer longtemps avec un cachet d'antan

Intégrer la beauté et la durabilité des maisons québécoises d’antan dans la modernité des années 2000, c’est ce à quoi deux frères de L’Islet consacrent leur quotidien depuis maintenant 22 ans.

«On a prêché dans le désert pendant longtemps et on se demandait si ça allait devenir tendance. Là, ça se passe», observe Samuel Pépin-Guay, cofondateur de Linéaire Écoconstruction.

Les maisons qu’il bâtit sont faites de matériaux écologiques. Du bois, des matériaux perspirants, des isolants naturels, comme la laine de chanvre. L’efficacité énergétique est maximale et les charpentes, fabriquées à la main de manière artisanale, ne prennent pas l’humidité parce qu’elles sont à l’intérieur de l’aire habitable. Elles habillent l’espace dans toute leur splendeur, comme si elles racontaient notre histoire. Mais c’est comme si la nostalgie était évacuée dans les maisons de Linéaire Écoconstruction, comme si le passé et le présent étaient devenus des amis inséparables.

«Notre leitmotiv, c’est de construire le patrimoine de demain avec tous les moyens. Avec tous les moyens techniques que nous avons aujourd’hui, il faut que ce soit au moins aussi durable que ce qui a été construit par les premiers arrivants», croit Samuel.

La plupart des bâtiments actuels doivent subir des rénovations majeures après 40 ou 60 ans. Samuel et son frère réfléchissent à chaque étape pour maximiser la durabilité, visant une vie d’au moins 100 ans.

Photo fournie par Stéphane Bourgeois Photographie

Un savoir-faire ancestral

Les deux frères sont nés en Beauce et ont été initiés au patrimoine bâti par leurs parents. Leur père, menuisier, démontait de vieilles granges et de vieilles maisons pour revendre leurs matériaux ou bien rebâtir leurs structures. Leur mère, elle, restaurait des meubles antiques. Samuel et Dominique les accompagnaient et captaient tout leur savoir.

Au cégep, Samuel a étudié en ébénisterie artisanale et il a eu envie d’appliquer certaines techniques aux bâtiments, pas seulement aux meubles. L’idée de bâtir de manière écologique est née d’une expérience de travail dans l’Ouest canadien, sur des bateaux de luxe, où le gaspillage était roi.

Linéaire Écoconstruction s’est d’abord concentrée sur les charpentes artisanales, avant de bâtir des maisons entières. Grâce à des partenariats avec des entrepreneurs de plusieurs régions du Québec, leur concept Ultima Eco a poussé un peu partout, de la Gaspésie jusqu’au nord de Montréal. Samuel donne aussi des formations, auxquelles participent des architectes comme des menuisiers, qui viennent apprendre le savoir ancestral.

Photo fournie par Stéphane Bourgeois Photographie

Minis écoquartiers

Pour gagner en impact, les frères Pépin-Guay ont décidé de construire des minis écoquartiers avec leurs maisons écologiques.

«On devient les promoteurs de nos projets. On va construire nos modèles pour les vendre ou les louer. Ça nous permettra d’avancer plus vite dans nos innovations», rêve Samuel, qui aura alors carte blanche.

Une fois que c’est construit et que c’est beau, tout est là pour convaincre. Plus besoin d’expliquer de long en large ni de faire de compromis sur la maison rêvée pour s’adapter au goût précis d’un client.

Les premiers projets se feront à Saint-Jean-Port-Joli, à L’Islet et dans le Kamouraska ou alors en partenariat avec des entrepreneurs partenaires ailleurs au Québec.

Photo fournie par Stéphane Bourgeois Photographie

«L’architecture m’intéresse, c’est dans mes gènes. Et après, j’ai envie de pousser le monde de la construction plus loin. On est une PME en région qui amène d’autres constructeurs dans notre sillage plus écologique», observe Samuel.

Dans les défis qu’il se donne: l’abordabilité. L’an dernier, il est parvenu à construire deux maisons sous le prix au pied carré d’une maison standard. Au bout du compte, parce que tout est conçu pour durer plus longtemps, l’avantage économique est réel.

Beau, épuré, écologique et économique, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sonne comme la combinaison gagnante en 2023.

Linéaire Écoconstruction