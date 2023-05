Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Où tu vas quand tu dors en marchant... ?

Photo fournie par le Carrefour international de théâtre

Parc des Moulins

Jusqu’au 10 juin, les jeudis, vendredis et samedis, de 21 h à 23 h

Déambulez à travers les univers exaltants du spectacle Où tu vas quand tu dors en marchant... ?, où le cirque, la musique, l’architecture et les arts visuels se conjuguent, le long des sentiers de l’un des plus beaux parcs de Québec.

► Gratuit, carrefourtheatre.qc.ca

Gros Mené

Photo tirée de la page Facebook de la formation

L’Anti – Bar et Spectacles

2 juin, 21 h

La formation Gros Mené s’arrêtera à Québec cette semaine, avec dans ses bagages les pièces de ses trois albums, Pax et Bonum (2022), Agnus Dei (2012) et Tue ce drum Pierre Bouchard (1999), pour en mettre plein les oreilles à ses admirateurs.

► 38,97 $, lanti.ca

Simon Delisle Invincible

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

29 mai, 20 h

Tout ce qui interpelle ou agace l’humoriste Simon Delisle fait partie des sujets qu’il aborde dans son spectacle. La dépression pandémique, la Pat’Patrouille, les influenceurs et les enfants qui pleurent au restaurant, rien ne lui échappe ! L’absence d’adrénaline dans son corps aidant à rationaliser ses montées de lait, il invite les spectateurs à ventiler avec lui et à faire sortir la mauvaise personne qui sommeille en chacun d’eux.

► Entre 32 $ et 43 $, sallealbertrousseau.com

Les plus belles mélodies au monde

Photo fournie par Jean-Marie Savard photographe

Église Saint-Dominique

4 juin, 20 h

Lors de cette soirée en compagnie du quatuor à cordes Ambitus, vous pourrez entendre le Canon de Pachelbel, les plus belles chansons de Jacques Brel, un concerto pour violon d’Antonio Vivaldi, la musique du film Le dernier des Mohicans, trois extraits de la suite pour orchestre de l’opéra Carmen, le Boléro de Ravel, de jolies mélodies folkloriques juives, le fameux Palladio de Karl Jenkins et un pot-pourri des Beatles.

► 40 $, payable à la porte seulement. Réservez votre place au concertchandelle.com ou en téléphonant au 514 774 9148.

Jérémy Demay Naturel

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

1, 2, 3 juin, 20 h

Avec son 3e one-man-show, Jérémy Demay se dévoile comme jamais en faisant de nombreuses confessions sur lui, sa vie et sa famille.

► Entre 33,60 $ et 49 $, sallealbertrousseau.com

Obsessions d’Alissa Bilodeau

Artroduction

Jusqu’au 11 juin, du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h ou sur rendez-vous

Cette exposition est le fruit de trois années de création pendant lesquelles Alissa a conjugué diverses pistes de recherche sur la forme, le motif, la couleur et la matière. Elle élabore ses projets autour du travail de la fibre et des métaux, à travers la sculpture, la photographie et les installations textiles.

► Gratuit, artroduction.com

Le Rêve du Diable

STUDIOTELUS du Grand Théâtre de Québec

3 juin, 20 h

Présenté par le Conseil québécois du patrimoine vivant dans la cadre de son 30e Rassemblement, le spectacle de l’ensemble mythique de musique traditionnelle Le Rêve du Diable fera résonner les chansons qui ont fait sa renommée. En fin de soirée, il y aura même un « câlleur » qui invitera les gens à danser et monter sur scène pour un ou deux morceaux s’ils ont leurs instruments avec eux.

► 30 $, admission générale debout, grandtheatre.qc.ca

Hommage à Sylvain Lelièvre – Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves ?

Photo tirée du site web palaismontcalm.ca

Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm

2 juin, 20 h

Joe Bocan, qui signe aussi la conception et la mise en scène du spectacle, Stéphane Archambault, Daniel Boucher, Florence K, Roberto Medile, Danielle Oddera, Martin Théberge et Pierre Verville rendront hommage à Sylvain Lelièvre, vingt ans après son départ trop hâtif. Jean Fernand Girard est le directeur musical du spectacle, où l’on pourra entendre Marie-Hélène, Petit matin, Old Orchard et Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves ?

► 55 $, palaismontcalm.ca