Milky Chance arrive avec ses mélodies joyeuses

Voilà dix ans que le duo allemand de renommée mondiale Milky Chance fait danser ses admirateurs avec ses mélodies joyeuses, des deux côtés de l’Atlantique. S’il existe une version francophone de Living In A Haze, la chanson-titre de leur 4e album à venir en juin, c’est un peu grâce à la chanteuse québécoise Charlotte Cardin. Le Journal a discuté avec le duo qui est de passage au Québec ce week-end.

« Les collaborations rendent l’art multidimensionnel », expliquent Clemens Rehbein et Phillipp Dausch, les amis d’enfance derrière Stolen Dance et Down By The River, succès tirés de leur première offrande Sadnecessary (2014).

Voilà pourquoi ils ont contacté « notre » Charlotte Cardin. Afin de mélanger leur art au sien en collaborant sur une pièce de Living In A Haze, disque qui sera lancé le 9 juin prochain.

« C’était super cool d’être en studio avec elle, affirme la paire. On aime la musique de l’autre, on a fait de la tournée avec elle et elle est venue ici [en Allemagne] en 2021 pour enregistrer avec nous la chanson History of Yesterday. »

De passage au Québec

Mystérieux, le duo comptant plus de 10 millions d’auditeurs Spotify mensuels hésite à confirmer que la chanteuse québécoise le retrouvera sur scène lors de leurs spectacles, qui ont lieu cette fin de semaine, à l’Agora du Port de Québec, ou celui du 30 mai à la Place Bell de Laval. « On l’espère... », lancent-ils en souriant.

Quoi qu’il en soit, Living In A Haze est venu avec une version française qui plaît déjà à leurs nombreux admirateurs francophones, notamment français et québécois.

Il s’agit d’une langue qu’ils ont étudiée à l’école (mais dont ils avouent « avoir tout oublié »), entendue de la bouche de leur amie Charlotte et qui a donné l’idée de cette traduction à leur gérant, témoin de leur popularité auprès d’un large public parlant la langue de Molière.

Album coloré

« Il y a beaucoup de niveaux sur ce nouvel album, explique Phillipp Dausch. Il y a des mélodies rapides et dansantes comme dans nos disques précédents, mais aussi une pièce à la Frequency of Love qui est une sorte de ballet électronique plus profond.

« Nous avons écrit avec plusieurs auteurs, ce qui donne différentes teintes et ambiances. »

Entre la jeune vingtaine de leurs débuts et leur nouvelle trentaine, les musiciens ont traversé toutes sortes de turbulences, ont évolué et sont devenus plus matures.

« Pas matures ennuyants cependant, insiste Clemens Rehbein. C’est un album multicolore qui montre bien où nous sommes rendus dans nos vies, c’est-à-dire à un bon endroit. Nous sommes notamment plus confiants et plus ancrés dans le présent. »

S’ils ont vécu des transformations intérieures, les artistes confirment que leur son distinctif reste le même sur leur prochain opus. Ce dernier est composé de 12 chansons qui leur auront demandé deux ans et demi de travail.

« Nous sommes âgés de 30 ans, mais nous avons déjà une vie riche en moments significatifs et en expériences. Nous sommes toujours jeunes de cœur toutefois [rires] », confie le duo qui entreprendra une tournée de trois mois – comprenant 66 villes – à travers l’Amérique du Nord.

Le concert de Milky Chance de ce dimanche 28 mai, à Québec, sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux du groupe, ainsi que sur YouTube. Il promet « des soirées énergiques composées de moments aux ambiances variées, de danse et de bonheur. Vous allez avoir du plaisir, car nous adorons être sur scène ! »