Mini punk: une nouvelle collection qui a du mordant

Des biographies pleines de mordant pour le rebelle qui sommeille en chaque parent et pour les enfants qui aiment dépasser dans les marges. La collection Mini punk présente les albums Voïvod – le trash métal expliqué aux enfants et Claude Gauvreau – l’art vraiment bizarre expliqué aux enfants.

Pourquoi avez-vous voulu participer à cette collection originale d’albums jeunesse ?

Francis Desharnais : En discutant avec l’éditrice Jade Bérubé, on a eu l’idée de faire plusieurs livres sur des artistes qui s’adressent moins a priori aux enfants, mais dont on peut raconter la vie et que ça puisse apporter quelque chose aux enfants.

PisHier : Je fais beaucoup de trucs en lien avec la musique et c’est la raison pour laquelle je crois avoir été pressenti pour cette collection d’albums.

Le trash métal et l’art bizarre ; pourquoi parler de ces sujets aux enfants ?

PisHier : Je suis originaire de Jonquière, comme Voïvod. Je voulais parler de l’histoire du groupe, mais à travers les potins que j’entendais, quand j’étais enfant. Je voyais le nom Voïvod partout en ville, dans les cours d’école. Avec mon livre, j’utilise Voïvod comme un moyen de dire aux enfants de foncer dans ce qu’ils veulent faire.

F. D. : Pour moi, Claude Gauvreau est un exemple de jusqu’où tu peux aller, en art... À quel point tu peux aller à contre-courant. Je désirais expliquer aux enfants que même si une œuvre d’art leur semble étrange, il y a une intention derrière. Et qu’en creusant sur ce que l’œuvre dit, tu peux apprendre une foule de choses.

Quelles thématiques souhaitiez-vous faire ressortir ?

PisHier : La camaraderie et l’importance de se relever d’un échec. Quand j’étais jeune, on me décourageait quand je disais que je voulais vivre du dessin. Mais j’ai persévéré ! Ce point qui me rejoint à Voïvod, c’est l’acharnement !

F. D. : L’acceptation de soi, l’inclusion et la différence. Démontrer que, parfois, même si c’est difficile, ça reste important de demeurer soi-même.

Quel style vouliez-vous donner à vos illustrations ?

PisHier : Je voulais un style vif et expressif, mais j’avais aussi envie de représenter les membres de Voïvod comme de petits personnages auxquels les enfants seraient en mesure de s’identifier.

F. D. : Pour cet album, j’avais envie de faire quelque chose de plus spontané, d’avoir un trait plus vif. J’y suis allé davantage avec des taches que des dessins comme tels.

Quelle serait votre définition d’un mini punk ?

F. D. : Quelqu’un qui ne s’en laisse pas imposer, qui n’absorbe pas tout ce qu’il entend, qui réfléchit par lui-même et qui a à cœur de changer certaines choses du système.

PisHier : Un mini punk ne prend pas les chemins battus ordinaires. Je ne vois pas cette collection comme une qui parle des punks en général, mais davantage des gens qui prennent des avenues différentes.