Qu'est-ce que Leylah aime faire à Paris?

PARIS | Quand Leylah Annie Fernandez est dans la capitale française, elle a deux objectifs en tête : bien faire à Roland-Garros et trouver une nouvelle pâtisserie qui deviendra son porte-bonheur.

Ce n’est pas un secret de Polichinelle, la Québécoise adore la nourriture. Et disons que l’offre à Paris n’est pas piquée des verres. Les restaurants étoilés du guide Michelin sont nombreux et même les cafés aux différents carrefours renferment des trésors cachés de gastronomie.

Leylah avoue avoir un petit penchant pour les pâtisseries.

«Quand je viens à Paris, j’essaie toujours d’en trouver une nouvelle pour manger des croissants et des croissants au chocolat, a-t-elle candidement révélé lors d’une entrevue en toute simplicité avec Le Journal, samedi. J’espère qu’il y en a une proche [de son hôtel]. Il y en a à tous les coins de rue, alors on va essayer d’en trouver une qui me portera chance.»

Est-ce qu’une athlète professionnelle a des restrictions alimentaires? On pourrait croire que oui...

«En ce moment, j’en mange deux par jour! La seule chose qui m’aide, c’est le tennis et les exercices», a-t-elle lancé.

Se vider l’esprit

Celle qui a grandi à Montréal, à Vaudreuil-Dorion et à Laval profite de son jogging pour explorer la Ville Lumière.

«Comme lors de mes autres séjours ici, je vais courir à l’extérieur pour découvrir des petits restaurants cachés dans un coin, a-t-elle raconté. J’essaie de trouver des petits chemins qui me donnent un peu plus d’air pour respirer et relaxer. C’est fatigant d’être au club toute la journée, il y a beaucoup de gens, et l’hôtel est assez petit, alors j’essaie de sortir dehors pour aller me vider l’esprit.»

«Pas contente de ma saison»

Et c’est vrai que Leylah a besoin d’un vent de fraîcheur. La finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2021 ne connaît pas un bon début de campagne. Elle présentait une fiche de 13 gains et 11 défaites avant sa victoire de dimanche face à la Polonaise Magda Linette.

«Je n’ai malheureusement pas eu beaucoup de chances dans les tableaux des premiers tournois et après, il y a eu quelques matchs durant lesquels j’ai très, très mal joué, en commettant beaucoup d’erreurs non forcées. Je ne suis pas contente avec ma saison et on espère que tout va cliquer bientôt.»