Un jeune autiste arrêté après avoir présenté un devoir

Un garçon autiste de 15 ans a été arrêté après avoir discuté de son devoir à son enseignant, à New York.

Le père du jeune Terrance, David O'Connor, a raconté son histoire au «New York Post». L’an dernier, l’adolescent qui réside dans le quartier de Harlem a été invité à choisir un film avant d’en discuter en classe. Terrance a choisi la comédie « Heathers ». Il a ensuite affirmé qu’il s’identifiait au personnage principal, un meurtrier.

AgenceQMI

L’enseignant a alors alerté la direction de l’école qui a ensuite contacté les autorités. Or personne n’a avisé les policiers que l’adolescent était autiste et qu’il était développé comme un enfant de 5 ans, selon David O'Connor.

La police a déclaré au père du garçon qu'ils mettaient l’adolescent en état d'arrestation «pour idées meurtrières et potentielle menace terroriste», selon une plainte du paternel qui vise notamment le ministre de l’Éducation et le Service de police de la Ville de New York, laquelle a été déposée devant la Cour de Manhattan.

L’étudiant avait d’ailleurs été questionné par six policiers, avant d’être envoyé à l’hôpital pour une évaluation psychologique.

«Si vous voyez ce gamin, il ne fera pas de mal à une mouche, a dit David O'Connor. C'est l'enfant le plus adorable du monde. Ils n'ont jamais informé la police que mon fils était un élève ayant des besoins spéciaux. Je n'avais même pas le droit de dire au revoir à mon fils. Les autorités l'ont gardé, pas d'avocat, rien du tout, ils étaient là-bas à lui parler.»

L’événement a eu des conséquences pour le jeune et ses proches.

«Maintenant, mon fils ne quitte pas la maison. Il pense que les policiers surveillent ses gestes, donc il s’isole», a déploré le père de trois enfants.

Sans dévoiler le montant, la famille réclame des dommages-intérêts dans sa poursuite. Le Service de police de la Ville de New York n’a pas commenté le dossier.