Coupe Memorial: les Remparts confirment leur place en finale

Les Remparts ne sont plus qu'à une victoire de remporter la Coupe Memorial. Un gain de 3-1 face aux Thunderbirds de Seattle, lundi soir, a permis aux Diables rouges de s'assurer du premier rang de la ronde préliminaire et d'un billet pour la grande finale du 4 juin prochain.

Même s'ils sont assurés de terminer premiers, il reste un match de ronde préliminaire à jouer pour les Remparts. La partie de mardi face aux Petes de Peterborough n’aura toutefois aucune signification pour les hommes de Patrick Roy.

De leur côté, les Petes tenteront de sauver leur peau et forcer la tenue d’un match de bris d’égalité, puisqu’ils ont perdu leurs deux premiers matchs de la compétition. Les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds s’affronteront quant à eux mercredi dans le dernier match de la ronde préliminaire. Les deux formations sont présentement 1-1 et l’équipe gagnante s’assurera donc d’une place en demi-finale tandis que l’autre devra peut-être avoir à disputer le bris d’égalité, advenant une victoire des Petes sur les Remparts, mardi.

Premier but rapide

Les Remparts ont frappé tôt. Dès la 54e seconde, Zachary Bolduc a décoché un tir sur réception qui a été bloqué par le gardien Thomas Milic mais le retour a ricoché sur Théo Rochette, qui fonçait au but, avant de se retrouver dans le filet.

Il s’agissait d’un deuxième en deux matchs pour le capitaine des Remparts.

Les hommes de Patrick Roy ont obtenu les meilleures chances de la période mais ont été incapables de creuser l’écart. James Malatesta a notamment frappé la barre horizontale derrière Milic tandis que Bolduc, qui s’était retrouvé seul devant le gardien des Thunderbirds, n’a pas été en mesure de compléter sa feinte.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Les Diables rouges ont de nouveau profité d’une chance en or de doubler leur avance en deuxième lorsque Colton Dach et Reid Schaefer ont été chassés coup sur coup pour des bâtons élevés portés au visage de Jérémy Langlois.

Bénéficiant d’un double-avantage numérique pendant 37 secondes, ils n’ont toutefois pas été en mesure de marquer.

Rousseau ferme la porte

De l’autre côté, Seattle s’est fait plus convaincant lors du deuxième tiers qu’ils ne l’avaient été en première mais le gardien William Rousseau avait une solution pour chacune des menaces de l’adversaire.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il peut aussi dire merci au défenseur Charle Truchon qui, au vol, a frappé un disque qui semblait se diriger dans une cage béante.

Le gardien des Remparts a poursuivi son bon travail en troisième, frustrant notamment l'espoir du Canadien de Montréal Jared Davidson grâce à un bon déplacement.

Et pour le récompenser, les joueurs lui ont offert un coussin de deux buts avec un peu plus de trois minutes à faire quand Théo Rochette a inscrit son deuxième de la rencontre. Mais Seattle a répliqué 43 secondes plus tard, par l'entremise de Nolan Allan, alors que l'équipe avait retiré Milic au profit d'une sixième joueur. Charle Truchon a toutefois fermé les livres, dans un filet désert.

Rousseau et les Remparts ont fermé la porte par la suite. Le gardien québécois a conclu la rencontre avec un total de 35 arrêts.