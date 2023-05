De Miss BBQ à la reine des vampires: Charlotte Legault tient la vedette de la série jeunesse "I Woke Up A Vampire"

Pour bon nombre de Québécois, le nom de Charlotte Legault est immédiatement associé à son personnage de Miss BBQ dans District 31. Mais c’est sous les traits d’une reine anthropophage qu’elle entre aujourd’hui dans l’imaginaire d’une génération entière de téléphages avec la série anglophone I Woke Up A Vampire.

La comédienne éclate de rire au bout du fil lorsqu’on lui parle de son personnage de Miss BBQ dans District 31. Ce rôle a marqué l’imaginaire, elle le sait pertinemment. Mais elle ne semble pas elle-même en mesurer la portée exacte.

«Je vis dans l’ouest de la ville de Montréal, dans un quartier anglophone, alors on ne m’a jamais arrêtée au supermarché pour m’en parler. Et j’ai connu une période plus creuse après District 31, alors ce n’est pas vraiment un rôle qui a propulsé ma carrière au Québec», avance la comédienne.

En effet, Charlotte Legault a trouvé plus difficiles les mois suivant son passage dans la quotidienne de Radio-Canada. Il faut toutefois dire que c’est à ce moment que la pandémie s’est installée sur la planète, paralysant du coup l’industrie télévisuelle (pour ne nommer que celle-ci). Les rôles qu’elle a par la suite décrochés – on pense, entre autres, à la série Transplant – ont presque exclusivement été du côté du Canada anglais.

La comédienne qui décline sa carrière dans les deux langues depuis plusieurs années a donc pris l’habitude de partager sa vie entre la métropole et Toronto, voyageant au gré des tournages.

Horaires restreints

C’est toutefois grâce à son bagage acquis sur le plateau de District 31 que la comédienne a réussi à décrocher un rôle dans la série jeunesse I Woke Up A Vampire, tournée l’année dernière dans la Ville reine. L’équipe de production la savait en effet outillée pour travailler dans des conditions plus rapides.

«Comme on travaille avec des enfants, les horaires de tournage sont plus serrés et donc plus complexes. Mais District 31 m’a appris à travailler rapidement: il faut arriver préparé et que la proposition soit claire dès la première prise. Alors je sais que ça a pesé dans la balance pour I Woke Up A Vampire», résume-t-elle.

La série jeunesse, présentement diffusée sur les ondes du Family Channel, suit une adolescente qui se réveille le matin de son 13e anniversaire avec un constat étonnant: elle est, du jour au lendemain, devenue vampire. Charlotte Legault y incarne la vilaine de service, prêtant ses traits à une «reine vampire âgée de 5 000 ans».

Robe longue, cape de (faux) cuir, ongles interminables, coiffure haute et maquillage corporel lui permettent d’entrer dans ce premier personnage surnaturel qu’elle a à camper.

«Mon personnage a toutes sortes de pouvoirs surnaturels: c’est une vampire, elle peut lire les pensées, se déplacer à toute vitesse, se métamorphoser, voler... C’est la première fois que je vais aussi loin dans le fantastique et j’adore ça! Je suis habituée de rester dans le réalisme, de jouer des scènes de la vie de tous les jours, alors ça me plaît énormément d’avoir à me transformer. C’est pour ça qu’on fait ce métier, après tout», explique la comédienne.

Diffusion internationale

On continuera de la voir tout au long de la saison de I Woke Up A Vampire dont la diffusion s’échelonnera jusqu’à la fin de l’été. Une entente avec Netflix portera ensuite la série sur les écrans des Américains plus tard cette année, tandis que des plans pour une diffusion internationale pourraient également aboutir d’ici 2024.

S’il est encore trop tôt pour évoquer une seconde fournée d’épisodes, la Québécoise ne cache pas son désir de renouer avec cet univers.

«Je suis persuadée qu’il y a encore plein de choses qu’on pourrait raconter», plaide-t-elle.

La série I Woke Up A Vampire est diffusée le vendredi soir sur les ondes du Family Channel.