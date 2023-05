Démolition dans le Vieux-Québec: l'opposition dénonce «l'improvisation» et le secret entourant la décision de la Ville

Le chef de l'opposition Claude Villeneuve dénonce l'improvisation dans la décision de démolir une maison patrimoniale du Vieux-Québec et regrette le manque de transparence de l'administration Marchand sur cet incident.

• À lire aussi: Marchand étudie les recours possibles contre le propriétaire

• À lire aussi: Bâtiment démoli dans le Vieux-Québec: le propriétaire en deuil, les voisins en furie

• À lire aussi: [PHOTOS] Une bâtisse du Vieux-Québec démolie en pleine nuit

Plus d'une semaine après la démolition d'urgence de l'immeuble patrimonial du 45, avenue Sainte-Geneviève, dans l'arrondissement historique, le chef de Québec d'abord déplore qu'on en sache encore très peu sur la séquence des événements, qui se sont bousculés si rapidement.

«Sur le fly»

«On est totalement dans l'improvisation. C'est une décision qui a été prise sur le fly.»

Il dit faire confiance aux professionnels de la Ville qui ont décrété qu'il y avait un risque d'effondrement.

«Maintenant, avant de donner le go... ça s'est fait vite. On n'a pas toutes les informations pour savoir comment ça s'est décidé.»

Il a rencontré les médias lundi devant l'amas de débris, que la Ville de Québec avait dégagés de la voie publique le matin même.

L'élu de Maizerets aurait aimé que l'administration de Bruno Marchand donne des informations plus claires. Il est difficile de savoir quel a été le processus décisionnel, selon lui.

«On pose des questions et on sent que c'est comme si ça les agaçait. Comme si ça leur dérangeait de rendre des comptes là-dessus. Ça manque de transparence.»

Sans autorisation

Il a aussi critiqué le fait que le ministère de la Culture n'ait pas été mis au courant de cette démolition, une information révélée par Le Soleil et que Le Journal a pu confirmer.

«Le Ministère n’était pas au courant de cette démolition», a écrit le Ministère dans une réponse transmise aux médias.

«Aucune demande d’autorisation de démolition en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou de notification de la Ville de Québec concernant son intention d’accorder un permis de démolition ne sont parvenues au Ministère.»



Taxe supplémentaire

Claude Villeneuve a d'ailleurs formulé une demande d'accès à l'information pour savoir quelles inspections avaient été faites sur le bâtiment. Il donne des pistes de solutions pour l'avenir.

Il préconise une taxe «substantielle» sur les bâtiments inoccupés pour décourager le laisser à l'abandon.

Il souhaite aussi la mise sur pied d'un registre des bâtiments inoccupés et à risque, l'ajout d'inspecteurs et des appels au gouvernement du Québec pour qu'il appuie financièrement la Ville dans sa tâche de préservation du patrimoine.