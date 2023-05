Du talent de chez nous

Photo fournie par CAM

Sept membres de l’équipe de Créations Animation Mascottes (CAM) de Lévis se sont envolés, au début du mois de mai, vers la Finlande et la Lettonie afin d’animer la mascotte Spiky (le hérisson) des Championnats mondiaux de hockey sur glace IIHF 2023, une création de l’entreprise familiale qui œuvre depuis plus de 30 ans dans la réalisation de projets de mascottes partout dans le monde. Chaque année, depuis 2009, l’équipe de CAM donne vie aux mascottes de plusieurs championnats partout en Europe, dont celui de l’IIHF (qui s’est terminé hier), mais aussi le Zürich Weltklasse, Suisse (Championnats d’athlétisme) et St-Moritz Ski World Cup (FIS) en plus de la production du costume. L’équipe d’animation doit développer certains talents demandés tels que la danse, la gymnastique, le patin, entre autres.

La 29e course annuelle « 5 km Espoir Michel- Sarrazin » qui sera courue dans les rues de Sillery, le mercredi 31 mai et à laquelle participeront les quelques 700 élèves du Collège mariste de Québec, marquera un pas important dans l’histoire de cet événement sportif puisque celui de 2023 permettra de dépasser les 968 000 $ amassés depuis le début en 1995 et atteindre le million de $. La course de cette année sera sous le signe de la fierté et dans une formule améliorée puisqu’en plus de tous les élèves qui sont invités à courir, une invitation a été lancée aux professeurs, au personnel de l’école, aux parents, ainsi qu’aux anciens élèves. Tous les profits sont versés à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin qui a pour mission de dispenser aux personnes adultes atteintes de cancer, des soins et services palliatifs et de fin de vie gratuits, en plus d’offrir du soutien à leurs proches. Il est possible de s’inscrire ou de faire un don en ligne au https://www.michel-sarrazin.ca/activites-et-collectes-de-fonds/ ou par téléphone au 418 687-6084.

Hélène Lemieux (photo) qui a passé les sept dernières années au sein de l’équipe de GCS Développement Immobilier à titre de consultante externe, et que plusieurs ont connue auparavant avec l’équipe de marketing de Laurier Québec (Place Laurier à l’époque), vient d’accepter un nouveau défi alors qu’elle se joint, à compter d’aujourd’hui, à l’équipe du Château Bellevue II à Saint-Nicolas, une résidence pour personnes âgées située au cœur du quartier Les Loges, près des ponts. Hélène agira en qualité de responsable à la location. Vous pouvez la joindre au 418-564-4944.

Un trou d’un coup de 58 000 $

Pierre Barma (photo) a profité du tournoi d’ouverture du club de golf de Cap-Rouge, le samedi 20 mai dernier, pour réussir son 2e trou d’un coup en carrière et repartir (façon de parler) au volant d’un VUS GMC Acadia 2023 (photo) d’une valeur de 58 000 $ offert par le concessionnaire Cartier Chevrolet, Buick GMC et Corvette de Québec, membre du Groupe Daigle. Accompagné par trois autres membres du club carougeois, dont sa conjointe Ginette Robert, Richard Garneau et Johanne Veilleux, Pierre s’est présenté au trou numéro 3, d’une distance de 175 verges, avec une indécision en raison d’un vent de face insistant. Son instinct l’a bien servi puisqu’il a utilisé avec précision et justesse son hybride 4 pour réussir son exploit sous les yeux du préposé chargé de surveiller les performances des participants sur ce trou. Évidemment, l’exploit de Pierre, et sa ronde de 79 ont été signalés lors du souper de conclusion du tournoi. Son premier trou d’un coup avait été réalisé au trou numéro 7 de Cap-Rouge en 2018. Bravo Pierre !

Éric Lucas (photo), ex-boxeur québécois qui a été champion du monde des super moyens de la WBC du 10 juillet 2001 jusqu’au 5 avril 2003, 52 ans... Claudine Prévost, animatrice radio-télé, 44 ans... Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse québécoise qui s’est fait connaître en tant que muse, aidante et conjointe du cinéaste Gilles Carle, 61 ans... Claude Loiselle qui a joué 12 saisons dans la LNH, dont avec les Nordiques de 1989 à 1991, 60 ans... La Toya Jackson, membre de la famille Jackson, 67 ans... Catherine Lara, auteure-compositrice interprète, arrangeuse et productrice française, 78 ans... Pierre Bourque, 40e maire de Montréal de 1994 à 2001, 81 ans... Jean Coutu, pharmacien et homme d’affaires, fondateur de la chaîne de pharmacies Jean Coutu, 96 ans.

Le 29 mai 2022 : Ronnie Hawkins (photo), 87 ans, auteur-compositeur-interprète américain, longtemps basé au Canada, dont la carrière a duré plus d’un demi-siècle... 2020 : Simon Roy, 70 ans, animateur radio (CKCV) dans les années 1970 et en Beauce par la suite... 2017 : Manuel Noriega, 83 ans, ancien homme fort du Panama des années 1980... 2014 : Christine Charbonneau, 70 ans, chanteuse populaire au Québec... 2013 : Henry Morgentaler, 90 ans, médecin d’origine polonaise... 2010 : Dennis Hopper, 74 ans, acteur et réalisateur américain... 2008 : Luc Bourdon, 21 ans, défenseur, des Canucks de Vancouver... 2007 : Dave Balon, 68 ans, ancien joueur du Canadien (LNH) gagnant de deux coupes Stanley dans les années 60... 2006 : Jacques Bouchard, 75 ans, le père de la publicité francophone au Québec... 2005 : John D’Amico, 67 ans, juge de lignes de la LNH de 1964 à 1987, admis au Temple de la renommée en 1993.