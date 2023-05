Enfants lourdement handicapés : L’aide comparée à une «maison des fous d’Astérix»

L’aide de Québec pour les enfants lourdement handicapés ressemble à une loterie où les montants varient selon les régions. Pire, lorsque des parents épuisés font le choix déchirant de placer leur enfant en adoption, la famille d’accueil reçoit une somme plus importante que celle qu’on leur a refusée.

Nathalie Richard peut compter sur trois employés qui se relaient à la maison pour l’aider à prendre soin de son fils, David. Âgé de 16 ans, le jeune garçon souffre notamment de paralysie cérébrale, d’épilepsie, de déficience intellectuelle et d’un trouble de digestion grave, parmi d’autres maux.

En tout, Mme Richard bénéficie de 70 heures d’aide par semaine, dont 42 heures sont couvertes par l’État via le programme chèque emploi-service. «Je travaille pour payer mes infirmières à la maison», confie la fondatrice de l’Étoile de Pacho.

Malgré cela, la résidente du quartier Rosemont, à Montréal, fait partie des privilégiés. D’autres parents dans la même situation ne reçoivent rien ou un montant à peine suffisant pour couvrir quelques heures.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est très inégal à travers le Québec», affirme Mme Richard, puisque chaque CISSS et CIUSSS utilise sa propre grille d’analyse. «Et quand on demande plus, c’est la maison des fous d’Astérix», dit-elle.

Une famille épuisée

À preuve, une résidente de Québec, Geneviève Dupont, ne reçoit rien pour son fils Cédric, dont les besoins sont comparables. Elle est sur une liste d’attente depuis maintenant cinq ans. On lui explique qu’elle aura droit à moins de huit heures, si on trouve des ressources un jour.

Son garçon âgé de 14 ans est atteint de sclérose tubéreuse de Bourneville, ce qui implique une déficience intellectuelle sévère, des crises d’épilepsie et des symptômes similaires à l’autisme.

Geneviève Dupont compare la charge de travail à un deuxième emploi à temps plein, en surplus de son poste de coordonatrice en projet de dotation. «Du moment que j’ouvre les yeux le matin jusqu’au soir, je suis aussi préposée. Et c’est la nuit aussi, parce que mon fils ne fait pas des nuits complètes», raconte la mère d’autres enfants qui présentent aussi des enjeux de santé.

Marcel TREMBLAY/ AGENCE QMI

Son conjoint, explique-t-elle, est en «burn out parental». «Il dit : on va le placer. Ça engendre beaucoup de tensions au niveau du couple. On n’a pas éclaté encore, je ne pense pas qu’on va éclater, mais, clairement, on a des enjeux que d’autres n’ont pas», confie Geneviève Dupont.

Plus pour les familles d’accueil

Des cas de parents épuisés, l’Étoile de Pacho en voit malheureusement beaucoup. Depuis septembre dernier, l’organisme a accompagné cinq familles qui ont dû, à bout de ressources, placer leur enfant en famille d’accueil. «C’est du jamais-vu chez nous», dit Mme Richard.

Le phénomène existait déjà auparavant, mais la pandémie est venue exacerber la situation, puisque tous les services se sont arrêtés temporairement.

Mais alors que les parents biologiques reçoivent 14 000 $ via le programme Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) et en moyenne 14 560 $ par année via le programme chèque emploi-service, la famille d’accueil, elle, peut obtenir jusqu’à 55 000 $ annuellement pour prendre soin de l’enfant.

Une solution

Afin de mettre fin à cette disparité – et d’éviter de mener des parents à l’épuisement –, l’Étoile de Pacho demande à Québec de bonifier le programme chèque emploi-service afin que les quelque 5 000 familles admises au palier 1 du SEHNSE reçoivent automatiquement 35 heures de chèque emploi-service chaque semaine.

Cela représenterait une somme totale d’environ 31 000 $ annuellement, en plus des 14 000 $ reçus via le SEHNSE.

Et les parents n’auraient ainsi plus à se battre pour recevoir des montants qui varient grandement selon les régions.

En mars dernier, le gouvernement Legault avait donné son «aval» à cette proposition, assure la fondatrice de l’Étoile de Pacho. «On a eu beaucoup de rencontres avec différents ministères. Tout le monde était d’accord, les élections sont arrivées, on n’a pas changé de gouvernement, et là, il n’y a plus rien qui avance depuis», déplore Nathalie Richard.