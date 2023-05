Erik Bazinyan fin prêt pour son combat

Le champion des poids super-moyens de la NABF et de la NABA, Erik Bazinyan, se sent en grande forme à l’approche de son duel contre le Mexicain Jose de Jesus Macias en finale d’un gala de boxe d’Eye of the Tiger, prévu le 1er juin au Casino de Montréal.

Bazinyan (29-0-0, 21 K.-O.) n’affrontera cependant pas un faire-valoir, lui qui en sera à son 30e combat professionnel. En effet, Macias (28-11-4, 14 K.-O.) est un nom très connu des Québécois pour avoir croisé le fer, et vaincu, les Québécois Steven Butler (2021) et Francis Lafrenière (2018). Il avait également subi une défaite devant Mikaël Zewski (2018).

«Je suis très content de me battre ici à la maison une autre fois cette année, a souligné Bazinyan, lundi, en conférence de presse. Ce sera mon 30e combat et c’est très significatif. [...] Ce sera un bon combat pour moi et je prends tous les duels sérieusement.

«J’ai travaillé très fort depuis mon dernier combat. [...] Je suis 100% prêt et je vous garantis, ici c’est ma maison et je suis le boss.»

Bazinyan avait dû trimer dur à son dernier affrontement. En effet, il avait vaincu, par décision majoritaire, l’Américain Alantez Fox. Ainsi, il tentera, cette fois, de l’emporter avec panache pour attirer l’œil des grands noms de sa division.

«On cogne à la porte des grands combats, a souligné le patron d’Eye of the Tiger, Camille Estephan. On a beaucoup à perdre, mais beaucoup à gagner. Macias est là pour ravir les ceintures à Erik. Mais avec une victoire, il devient un must fight pour les grands noms.»

Outre Bazinyan, le Canadien Steve Clagett (34-7-2, 24 K.-O.) affrontera le Portoricain Alberto Machado (23-3-0, 19 K.-O.) pour le titre vacant des super-légers de la NABA.

Les Québécois Avery Martin Duval, Thomas Chabot, Alexandre Gaumont, Christopher Guerrero, Wilkens Mathieu seront tous également en action.