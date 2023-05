Erik Bazinyan prend un risque contre Jose de Jesus Macias

C’est un gros risque que prend Erik Bazinyan en affrontant Jose de Jesus Macias au Casino de Montréal jeudi soir.

• À lire aussi: Erik Bazinyan devra se montrer patient

• À lire aussi: Erik Bazinyan fin prêt pour son combat

Le boxeur québécois d’origine arménienne présente un dossier parfait (30-0-0, 21 K.-O.) et se retrouve au second rang du classement du WBO, du WBC et de la WBA chez les super-moyens, alors que le Mexicain (28-11-4, 14 K.-O.) n’est pas classé et n’a rien à perdre.

«Pour garder les classements, il faut être actif, alors ça prenait un adversaire. Il a un historique avec les boxeurs québécois, contre qui il a eu beaucoup de succès, alors battre un gars comme ça compte», a résumé le promoteur Camille Estephan, d’Eye of the Tiger Management, lors de la conférence de presse qui avait lieu lundi après-midi au Casino.

Bazinyan court un risque parce qu’une défaite pourrait le faire reculer au classement, lui qui espère avoir un combat de championnat du monde plus tôt que tard.

Difficile à neutraliser

L’entraîneur de Bazinyna, Marc Ramsay, sait que Macias n’est pas venu en ville pour profiter des terrasses du Vieux-Montréal par une belle journée de canicule.

«C’est le genre de boxeur qui n’a pas d’excuses et qui n’a pas de mauvaises soirées. Ses principales qualités sont sa détermination, son courage et sa force de frappe, ce sont des éléments qui sont un peu plus difficiles à neutraliser.

«Un gars qui représente une menace technique est plus facile à neutraliser, on peut cibler ses faiblesses, battre le système avec une bonne préparation.»

Selon l’entraîneur d’expérience, c’est un bon test pour Bazinyan.

«Notre but est de montrer qu’Erik est d’un niveau supérieur, qu’il est en mesure de contrôler ce genre d'individu là pour montrer qu’il est capable de monter à la catégorie supérieure.»

Moins fringant

En mars dernier, Macias avait un peu fanfaronné en marge d’un gala mettant en vedette Christian Mbilli.

Il avait alors réclamé un affrontement contre Bazinyan en disant qu’il voulait lui arracher la tête. Il était beaucoup plus posé lundi.

«Je savais à 100% qu’il serait calme, a lancé Bazinyan avec un sourire en coin. Pour moi, les gens qui parlent comme ça me font penser à ceux qui commentent sur Facebook et qui sont gentils quand tu les vois en personne.

«Il ne peut pas me faire peur en parlant. Il sait que je suis meilleur que lui et il essaie juste de me faire peur et de me stresser. Ça me fait rire et ça ne me dérange pas.»

Gâcher la fête

Jose de Jesus Macias en sera à un quatrième affrontement contre un boxeur québécois. Il a déjà été opposé à Mikael Zewski et à Francis Lafrenière.

Plus récemment, le vétéran de 31 ans a surpris Steven Butler en le mettant K.-O. en janvier 2021. Il avait donc gâché la fête pour les gens d’Eye of the Tiger Management, même si le duel était présenté au Mexique.

«C’est exactement mon travail de venir gâcher leurs plans et c’est ce que je vais essayer de faire», a-t-il dit par l’entremise d’une interprète.

Macias a bien l’intention de donner du mal à son adversaire.

«Ce n’est pas pour dénigrer Bazinyan, qui est un très bon boxeur, mais je viens ici pour remporter la victoire.»