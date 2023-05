État d’urgence à Halifax en raison des incendies de forêt

L’état d’urgence a été déclaré à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où des centaines de personnes ont été évacuées dimanche soir après que leurs résidences ont été englouties par un incendie incontrôlable.

L’ordre d’évacuation a concerné d’abord les secteurs de Tantallon et de Westwood Hills, avant d’être étendu à Maplewood, McCabe Lake et Voyageur Way.

L’état d’urgence sera en vigueur durant sept jours, mais le maire de Halifax, Mike Savage, pourrait le prolonger ou le raccourcir selon l’évolution de la situation.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a indiqué sur Twitter que des bombardiers à eau étaient arrivés du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a envoyé plusieurs alertes durant la journée invitant à plus de prudence devant un brasier devenu de plus en plus incontrôlable.

«Veuillez rester à l’écart de la zone pour permettre à nos agents et à nos agences partenaires d’aider à évacuer les résidents», a indiqué la GRC.

Les premières alertes ont été émises vers 16 h devant l’ampleur du brasier qui menaçait les résidences, selon le réseau global News.