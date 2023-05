«Il était désemparé devant la maladie», Robert Piché rend hommage à son ami Michel Côté

Le commandant Robert Piché parlait régulièrement avec Michel Côté avec qui il avait développé une solide amitié, et ce très rapidement lorsqu’ils s’étaient rencontrés pour le tournage du film «Piché, entre ciel et terre».

Le drame portait sur la vie du commandant qui a fait d’atterrir d’urgence un avion avec plus de 300 personnes à bord, et lui a valu une popularité instantanée.

En entrevue à Mario Dumont, Robert Piché s’est souvenu du début de leur amitié, qui s’est développée très rapidement, et a perduré depuis.

«Les amitiés au début c’est un peu superficiel, avec Michel, ç’a été très intense pendant le tournage. Il est rentré très profondément dans mes émotions. On est devenus des amis très très intimes à cause de cela», se souvient-il en discutant avec Mario Dumont, lundi.

Il se rappelle notamment que Michel Côté l’invitait à son chalet les fins de semaine, avant le tournage. Sans le savoir, l’acteur l’observait, observait ses mimiques, ses façons de parler, son comportement, pour mieux le personnifier.

«Il se documentait beaucoup, ce n’est pas pour rien qu’il est devenu un grand acteur. Sa grande inquiétude était qu’on voit Michel Côté dans le film, et non Robert Piché. Le travail qu’il y mettait et la façon dont il étudiait mes mimiques, mon comportement a fait que le monde quand il regardait le film, c’est Robert Piché qu’il voyait. C’est grandiose quand tu vois tout le travail que ce gars là il a fait», se remémore-t-il.

Très affligé par la maladie

Robert Piché et Michel Côté sont toujours restés en contact et se parlaient aux 2 à 3 semaines.

Malheureusement, la terrible maladie qui affligeait l’acteur l’affectait terriblement.

«La dernière fois que je lui ai parlé, il y avait beaucoup d’espoir dans ses paroles, mais on pouvait lire entre les lignes qu’il était désemparé devant cette maladie, il ne savait pas exactement quoi faire, même s’il était sur un nouveau protocole de soins. On voyait qu’il était très désemparé par cela», laisse tomber M Piché.

«Je me joins à toute la population du Québec pour souhaiter mes condoléances à sa famille, ses deux enfants, sa femme, à toute sa famille au complet», conclut-il.

