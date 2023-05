Il y a congestion devant le filet des Hurricanes

Le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell, devra prendre de grandes décisions pendant la prochaine saison morte, notamment sur l’identité des gardiens qui protégeront le filet de sa formation.

Cette saison, Frederick Andersen, Antti Raanta et Pyotr Kochetkov ont partagé le boulot. Ils ont respectivement disputé 34, 27 et 24 parties durant la saison régulière. Les trois hommes masqués ont tous aussi vu de l’action pendant le parcours éliminatoire du club.

Andersen et Raanta pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet, tandis que Kotchetkov, 23 ans, possède une entente valide jusqu’à la conclusion de la saison 2026-2027.

Les deux vétérans ont publiquement affirmé qu’ils souhaitaient être de retour avec les «Canes» l’an prochain.

«J’aime vraiment ça ici, a déclaré Andersen, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey [LNH]. J’espère qu’on pourra s’entendre. N’importe quoi à partir d’un an ou plus, je suis intéressé. Ma priorité est certainement d'être de retour ici, mais nous verrons où cela nous mènera. Je pense que notre passage en série a montré que nous accordons beaucoup d'attention à notre culture ici et à la façon dont nous jouons les uns pour les autres.»

«Je fais partie de cette équipe depuis deux ans, et de voir à quel point nous nous sommes rapprochés cette année me donne envie d’en faire encore partie, a pour sa part dit Raanta. Je me sentais bien cette année. Je pense avoir plutôt bien joué. Nous verrons ce qui se passera cet été. C’est quelque chose de plus facile à dire qu’à faire.»

Andersen a touché 4,5 millions $ cette saison, tandis que Raanta a mis la main sur 2 millions $.

Une belle complicité

Les deux gardiens d’expérience partagent le filet des Hurricanes depuis deux saisons. À leur première campagne en 2021-2022, ils ont remporté le trophée William-M.-Jennings, décerné à l’équipe dont les gardiens ont accordé le moins de buts en saison régulière.

«La LNH a tellement évolué que le jeu est devenu tellement rapide, a analysé Andersen. Cela met beaucoup plus de stress sur les gardiens. Il s'agit simplement de gérer, d'être prêt pour un match et de récupérer pour le suivant. Je pense que moi et ''Rants'' avions une très bonne relation pour nous entraider. Je crois que nous avons eu deux bonnes années jusqu'à présent et j'espère que ce sera davantage.»

Reste maintenant à savoir si Waddell pense ainsi et s’il aura les capacités financières de retenir les deux gardiens, tout en pensant au développement de Kotchetkov.

Le jeune athlète a été un choix de deuxième ronde (36e au total) des «Canes» au repêchage de 2019. En 28 parties dans la LNH, le Russe a maintenu une fiche de 15-8-5, un taux d’efficacité de ,906 et une moyenne de buts alloués de 2,53.