Ils ont développé une salsa et des croustilles à partir de légumes amochés

En fondant leur entreprise, The Pretty Ugly Company, en 2021, Lysanne Bourret et Pierre-Olivier Gendron se sont donné comme mission de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire. L’an dernier, les deux associés ont lancé leur premier produit, une salsa faite de légumes frais qu’ils récupèrent auprès de producteurs et de distributeurs alimentaires.

Des légumes, principalement des tomates, qui sont soit amochés (mais pas toujours) ou qui étaient en surplus et destinés à la poubelle.

«Il y a plus d’un million de tomates qui sont jetées chaque jour au Canada. Cela en fait le fruit le plus gaspillé au monde», affirme Lysanne Bourret.

Le duo d’entrepreneurs, qui est aussi un couple dans la vie, vient tout juste de lancer son deuxième produit, des croustilles, le complément parfait de sa salsa.

«Elles sont faites de farine de maïs bio et de drêche, un résidu de grains de brassage que l’on récupère auprès de micro-brasseurs. Il nous a fallu près d’un an de développement pour mettre au point nos croustilles qui rejoignent nos valeurs. L’aspect économie circulaire est très important pour nous», explique Pierre-Olivier Gendron.

De l’idée au marché

Leur gamme de salsas et leurs croustilles sont vendues dans plus de 400 points de vente, dont 300 épiceries IGA à travers la province. Les consommateurs ont rapidement adopté leurs produits, la croissance régulière des ventes en témoigne.

Le succès a été rapide pour Pretty Ugly. C’est en 2021 que Pierre-Olivier et Lysanne Bourret ont décidé de se lancer en affaires. Durant leurs études universitaires – lui en relations internationales et en économie, elle en politique et communications –, ils travaillaient dans le domaine de la restauration, où ils ont eu la piqûre pour la bonne cuisine. C’est aussi à ce moment-là qu’ils ont constaté l’ampleur du gaspillage alimentaire.

«Une fois sur le marché du travail dans nos domaines respectifs, il nous manquait l’adrénaline de la restauration. Au début de la pandémie, on s’est remis en question. On cherchait un projet entrepreneurial qui permettrait de faire une différence. L’idée de la salsa s’est vite imposée», raconte Pierre-Olivier Gendron.

Ils ont concocté la recette dans leur propre cuisine. En plus des tomates, ils récupèrent poivrons, oignons et quelques autres ingrédients. «Notre salsa est faite à 90% d’aliments récupérés», précise Lysanne Bourret.

Sont-ils difficiles à trouver? «Malheureusement, non, dit-elle. Notre première source d’approvisionnement, ce sont les producteurs de tomates en serre qui produisent parfois en surplus par rapport à la demande du marché. On contribue ainsi à réduire leurs pertes. On fait aussi affaire avec des grossistes alimentaires qui ont régulièrement des surplus.»

Au début de 2022, ils ont fait des tests de marché dans différents points de vente, dont le Marché Jean-Talon, à Montréal. Ils ont aussi lancé une production à petite échelle. Un ami leur prêtait la cuisine de son restaurant le week-end. En deux jours, le couple d’entrepreneurs pouvait remplir 400 pots de salsa. C’est à ce moment-là que la chance a frappé.

«On a reçu un appel de Sobeys, qui nous a passé une commande de 16 500 pots, raconte Lysanne Bourret. On a évidemment dit oui tout en se demandant comment on allait y arriver. Rapidement, on a trouvé un sous-traitant qui était capable de reproduire notre recette et de répondre à la demande.»

Depuis, les ventes sont au rendez-vous. «En 2022, on a récupéré 60 000 livres de légumes. Notre objectif pour 2023, c’est d’atteindre 350 000 livres, précise Pierre-Olivier Gendron. Ce qui est beau, c’est que plus on vend, plus on réduit le gaspillage alimentaire.»

Projets de développement

Les deux entrepreneurs ont des projets plein la tête. D’abord, étendre leur territoire de ventes, en visant l’Ontario puis les autres provinces canadiennes avant de débarquer aux États-Unis en 2025 ou 2026. «On veut prendre le temps de bien faire les choses», affirme Pierre-Olivier Gendron.

Lors de leur récent passage à l’émission Dans l’œil du dragon, ils ont accepté l’offre de Georges Karam, Nicolas Duvernois et David Côté. Ce dernier a cofondé LOOP, qui fabrique des jus à partir d’aliments revalorisés. «C’est le king de l’économie circulaire, c’est inspirant de travailler avec lui et les autres dragons», affirme le jeune entrepreneur.

Ils ont aussi des idées de nouveaux produits avec toujours la même mission environnementale. La marque Pretty Ugly n’a donc pas fini de grandir. «Plus on avance, plus on sait qu’on est sur le bon chemin», conclut Pierre-Olivier Gendron.

Profil de l’entreprise

Date de fondation: 2021

Activités: transformation alimentaire

Actionnaires: Lysanne Bourret, Pierre-Olivier Gendron

Nombre d’employés: 2