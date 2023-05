Jagmeet Singh réclame le retrait de David Johnston

Le chef du NPD Jagmeet Singh croit que le rapporteur spécial David Johnston n’est pas la bonne personne pour piloter l’enquête sur l’ingérence étrangère en raison d’une «claire apparence de biais» et réclame son retrait de la mission qui lui a été confiée par Justin Trudeau.

«Je n’ai jamais attaqué M. Johnston personnellement, et je maintiens cette position, mais c’est clair qu’il y a une apparence de biais et on ne peut pas continuer avec M. Johnston», a déclaré M. Singh au Parlement lundi.

Au dépôt de son rapport la semaine dernière, David Johnston s’était défendu d’entretenir quelconque amitié intime avec Justin Trudeau malgré des liens avec la famille Trudeau remontant aux années 70. M. Johnston était aussi membre au sein de la Fondation Trudeau jusqu’à l’éclatement de l’organisation, plus tôt cette année.

Pour étayer sa position, Jagmeet Singh a mis sur la table l’allégeance politique de celle que David Johnston a choisie comme principale conseillère pour la durée de son mandat de rapporteur spécial, Sheila R. Block.

Avocate de carrière basée à Toronto, Mme Block a donné plus de 7 500 dollars au Parti libéral du Canada entre 2006 et 2022, a rapporté la semaine dernière l’organisation indépendante Democracy Watch, qui se spécialise dans l’éthique au gouvernement fédéral.

Malgré un texte dans le «Globe & Mail» pour répondre à ses détracteurs, les partis d’opposition n’en démordent pas et accusent le rapporteur spécial de «travailler avec» les libéraux afin de «camoufler» la vérité au sujet de l’ingérence étrangère.

À l’instar du Parti conservateur et du Bloc québécois, le chef néodémocrate réclame encore et toujours la tenue d’une enquête publique, «la seule façon de rétablir la confiance dans notre système électoral».

Une autre élue visée par la Chine

Lors du point de presse de Jagmeet Singh, sa collègue Jenny Kwan a révélé avoir reçu des breffages du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour des motifs similaires à ceux de Michael Chong.

«Le SRCS m’a confirmé que je suis la cible d’ingérence étrangère et que je continuerai de l’être», a déclaré l’élue d’ascendance chinoise.

En cause : son «activisme» en faveur de «droits humains de base» pour les Ouïghours, minorité victime de «génocide», ainsi que son opposition à la répression de la liberté d’expression à Hong Kong.

«En sortant de ce breffage, il est plus clair que jamais pour moi que je ne serai pas intimidée, que je ne serai pas réduite au silence de quelque façon que ce soit.»