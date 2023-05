Les Golden Knights viennent à bout des Stars

Au-delà des plans de match, des X et des O, il y a une question d’instinct. Un sentiment intérieur qui pousse un entraîneur à prendre une décision.

• À lire aussi: Les Panthers très heureux de refaire le plein

• À lire aussi: Souhaitant assister au match des Stars, deux jeunes partisans se font payer des billets par Tyler Seguin

À l’heure qu’il est, Bruce Cassidy doit encore se féliciter d’avoir replacé Nicolas Roy au centre de son quatrième trio, entre William Carrier et Keegan Kolesar. Il doit également se donner lui-même des tapes dans le dos en songeant qu’il a osé amorcer le match avec cette unité, face au premier trio des Stars.

Ce sixième match de la finale de l’Association de l’Ouest était une rencontre pivot que les Golden Knights ne voulaient certainement pas échapper après avoir échoué lors des deux premières occasions dans leur tentative d’éliminer leurs rivaux.

Inspiré par cette unité, les Golden Knights l’ont aisément remporté 6 à 0, hier soir, au American Airlines Center de Dallas. Du même coup, ils ont rejoint les Panthers de la Floride en finale de la coupe Stanley. C’est déjà la deuxième fois en seulement six ans d’existence que les chevaliers dorés atteignent la ronde ultime.

Contrairement au trophée Prince-de-Galles, que les joueurs des Panthers ont amené jusque dans le vestiaire, le trophée Clarence-Campbell est demeuré bien en place sur sa table. Aucun joueur des champions de l’Ouest n’a osé y toucher.

La pression de Roy

Oui, Cassidy peut être fier. Car, c’est cette quatrième unité qui a donné le ton à la rencontre. D’abord en passant la majorité de leur première présence en territoire ennemi. Puis, en marquant à leur seconde présence sur la glace.

Carrier a déjoué Jake Oettinger pour inscrire le premier de ses deux points de la soirée.

De son côté, Roy s’est assuré d’appliquer beaucoup de pression en zone offensive. Acteur important du but de Carrier en raison de son échec-avant, il a remis ça en milieu d’engagement en permettant à l’attaque massive des Knights de poursuivre leur menace. Quelques secondes plus tard, William Karlsson doublait l’avance des siens.

Avant la fin du premier engagement, Kolesar a ajouté un troisième but au dossier des visiteurs. Un but qui a jeté une douche froide dans les gradins de l’amphithéâtre et sur le banc des Stars.

Résilients, mais pas menaçants

Non, les Stars, qui pouvaient compter sur Jamie Benn, de retour après avoir purgé une suspension de deux matchs, n’ont jamais été dans le coup. Incapables de soutenir la pression des Knights, et possiblement usés émotivement, ils n’ont pratiquement jamais menacé le filet défendu par Adin Hill. Ce dernier a stoppé 23 tirs pour signer son deuxième jeu blanc de cette série.

Après 20 minutes de jeu, la troupe de Peter DeBoer n’avait pas été en mesure de décocher un tir depuis l’enclave. À près de 200 pieds de là, on en dénotait 10 du côté des Golden Knights.

Cela dit, les joueurs des Stars pourront partir en vacances la tête haute. Acculés au mur, ils ont refusé d’abdiquer. Plusieurs auraient plié bagage après le troisième match et la victoire décisive de 4 à 0 des Golden Knights.

Au final, ils auront survécu une semaine de plus.

Jonathan Marchessault a touché la cible pour la neuvième fois des séries. C’était son cinquième but dans un match avec possibilité d’élimination.

Le premier match de la finale aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas, à 20h.