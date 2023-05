Les jeunes exigent davantage de modération pour mieux lutter contre la désinformation

La désinformation et les contenus préjudiciables pullulent sur les réseaux ou médias sociaux.

HabiloMédias – autrefois Réseau Éducation-Médias lancé par le CRTC au début des années 1990 – est « un organisme de bienfaisance canadien, sans but lucratif, qui œuvre pour l’éducation aux médias et la littératie numérique. Il a pour objectif de veiller à ce que les enfants, les adolescents et les adultes de confiance développent une pensée critique qui leur permette d’utiliser les médias à titre de citoyens numériques actifs et éclairés », selon leur site web.

« Selon le plus récent rapport de HabiloMédias, intitulé Éducation aux médias numériques et cybercitoyenneté (lequel fait partie du sondage Jeunes Canadiens dans un monde branché mené auprès de 1058 jeunes de 9 à 17 ans à l’automne 2021), 83 % des jeunes estiment que les plateformes en ligne devraient surveiller ce que les utilisateurs publient et commentent et supprimer les contenus préjudiciables. »

Une autre étude réalisée au début de l’année auprès de jeunes âgés de 16 à 29 ans indique que ceux-ci rencontrent fréquemment de la désinformation et de fausses informations en ligne et soulignent l’importance et le rôle important des modérateurs dans le signalement de ces contenus néfastes.

Photo adobe stock

Des recommandations proposées

Sur HabiloMédias, des recommandations sont proposées sur chacune des plateformes dans quatre catégories :

Accessibilité, connaissance et exactitude

Sécurité et responsabilité

Confiance

Transparence.

Par exemple, sur Instagram, on propose des icônes de signalement et des messages contextuels rappelant de ne pas croire n’importe qui sur parole ou encore des avertissements concernant une arnaque par des pirates qui envoient des messages directs.

Sur TikTok, il devrait y avoir une étape supplémentaire après avoir cliqué sur l’option « pas intéressé » d’une publication demandant pourquoi l’utilisateur n’est pas intéressé afin de contribuer à détecter la désinformation et la mésinformation.

Aussi, la plateforme devrait renseigner les utilisateurs sur la manière de lutter contre la désinformation et la mésinformation.

Sur Twitter, la plateforme devrait envoyer un gazouillis à tous les nouveaux utilisateurs pour leur présenter les outils de signalement et les informer régulièrement de l’impact négatif de la désinformation et des fausses informations.

Inclure aussi la désinformation et la mésinformation dans les outils de signalement ainsi que détecter à l’aide d’outils algorithmiques des gazouillis qui renferment de la désinformation et les signaler à un modérateur humain.