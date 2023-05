Lieux publics: jeunes adultes, ramassez-vous!

Avez-vous profité du beau temps en fin de semaine ?

Samedi, j’ai passé la journée dans un parc à Montréal pour la fête d’une amie. Il n’y avait presque que des vingtenaires et des trentenaires : certains faisaient cuire des grillades, d’autres jouaient au ballon. Les chiens semblaient heureux de prendre du soleil, tout comme leur maître.

Pourtant, même s’il n’y avait aucun nuage dans le ciel, ma journée a été assombrie par le comportement de certains jeunes adultes de mon âge.

Plusieurs d’entre eux ont laissé traîner leurs canettes et leurs emballages de nourriture sur les tables et par terre en quittant le parc. D’autres ont laissé des dizaines de mégots dans le gazon, sans même penser à les jeter à la poubelle. Mes amis et moi avons dû éviter plusieurs excréments de chien.

Cela m’a rappelé comment certains jeunes adultes ne semblent pas conscients de l’impact de leur mauvaise gestion des déchets. On se rappelle comment certains n’avaient pas respecté le territoire gaspésien durant la pandémie...

Avec le beau temps qui s’installe, j’aimerais dire aux jeunes de ma génération de se ramasser dans les endroits publics, c’est vraiment la moindre des choses.

La base

Alors que ma génération semble très préoccupée par la crise climatique, je suis toujours étonnée de voir le comportement de certains. Juste un mégot jeté par terre peut prendre 12 ans à se désagréger.

Et dans les endroits publics, c’est aussi une question de savoir-vivre.

Les chiens ne sont pas des toutous, ils défèquent. Si tu sors avec, traîne-toi des sacs.

Avant de partir du parc, prends le temps de décoller la grosse tache de sauce BBQ que tu as faite sur la table en mangeant et gère tes détritus.

Si tu bois, rapporte tes canettes où tu peux en disposer ou donne-les à une personne qui les ramasse.

Est-ce vraiment si compliqué que ça ?