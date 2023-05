LNH: les Stars forceront-ils un 7e match?

Les Stars de Dallas tenteront de provoquer la tenue d'un septième match, lundi, lorsqu'ils affronteront les Golden Knights de Vegas pour une sixième fois en finale de l'Ouest.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct dès 20 h.

Les Golden Knights sont en avance 3 à 2 dans la série. Les Stars tiraient de l'arrière 3 à 0 dans la série avant de remporter les quatrième et cinquième duels. Seulement à quatre occasions dans l'histoire de la LNH qu'une formation a réussi à surmonter un déficit de trois parties.

Le sixième match sera aussi le théâtre du retour au jeu de l'attaquant et capitaine des Stars, Jamie Benn, qui a purgé deux matchs de suspension pour geste à l'endroit de Mark Stone.

«C’est un ours en colère qui fait les cent pas en attendant de rejouer, a indiqué l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer, à propos de son joueur. Il est assis avec nos entraîneurs vidéo en train de regarder le match. Ce n'est pas un très bon spectateur, donc je pense qu'il sera ravi de jouer.»

«Il n'y a pas beaucoup d'attaquants de puissance de 6 pi et 3 po et 220 lb qui peuvent marquer, créer de l'espace, avoir une présence physique et offensive sur le match», a ajouté celui dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Il est un ajout bienvenu pour nous, et ce n'est pas seulement au niveau hockey. Le fait qu'il soit dans notre vestiaire, avec nos gars, son leadership est très important.»

En 16 parties jusqu’à maintenant en séries éliminatoires, Benn a touché la cible trois fois et fourni huit mentions d’aide pour 11 points.