Marc Messier sur le décès de Michel Côté: «Ses chances étaient minces mais il les a toutes prises»

Compagnon de scène de Michel Côté pendant quatre décennies dans la pièce Broue, Marc Messier a été impressionné par le courage et la résilience avec laquelle son ami s’est battu contre une maladie de la moelle osseuse pendant la dernière année. «Ses chances étaient minces mais il les a toutes prises», a confié l’acteur, la voix brisée par l’émotion.

• À lire aussi: L’acteur Michel Côté meurt à 72 ans

• À lire aussi: Michel Côté en 15 rôles marquants

«On a espéré très fort que ça marche, Michel le premier, indique Marc Messier, joint lundi matin.

«Il a été d’un courage et d’une résilience qui m’a beaucoup impressionné. C’était vraiment difficile. Il s’est fait dire il y a un an et demi qu’il avait un cancer incurable. Mais plutôt que de se laisser abattre, il a pris toutes les chances que la médecine lui offrait, et il a tout essayé. Il y a cru. Je lui ai parlé la veille de sa dernière biopsie et le lendemain, il m’a texté pour me dire que ça ne marchait pas et qu’il lui restait seulement deux mois...

«Depuis le début de son combat, j’avais toujours senti beaucoup d’espoir en lui. Mais la dernière fois que je lui ai parlé, j’ai senti qu’il s’en allait un peu de l’autre côté et qu’il se préparait à lâcher prise...»

«Un comédien exceptionnel»

Marc Messier et Michel Côté ont passé près de 40 ans à jouer ensemble sur scène (avec Marcel Gauthier) dans la légendaire pièce Broue. Les deux comédiens s’étaient rencontrés au début de leur carrière.

Photo d'archives, Agence QMI

«On s’est aperçus rapidement qu’on s’entendait bien, relate Marc Messier. Michel et moi, on se mettait un petit veston et on avait l’impression qu’on pouvait convaincre le monde entier, fiers de nos 25 ans. En plus, c’était un gars extrêmement plaisant à fréquenter, un gars extrêmement drôle, un comédien exceptionnel avec qui on a eu des grands moments sur scène. On se stimulait beaucoup, l’un et l’autre.

«C’était aussi un gars qui était très proche des gens. C’est une question d’éducation. Je connais sa famille. Ce sont des gens comme ça, simples, et Michel a toujours gardé ça. On avait ça nous aussi, Marcel (Gauthier) et moi. On rencontrait les gens après les représentations de Broue. C’est venu naturellement. On était comme ça. Michel était vraiment un comédien populaire dans le sens noble du terme, c’est-à-dire que tout le monde admirait son travail et il rejoignait tout le monde grâce aux films qu’il a fait mais aussi grâce à Broue. Il voulait être un comédien populaire et c’est ça qu’il a été. C’est une grande réussite.»

Il y a quelques années, Michel Côté avait décidé de prendre sa retraite du jeu pour profiter de la vie avec son épouse, Véronique LeFlagais. Marc Messier regrette que la maladie l'ait empêché de pouvoir réaliser tous les projets qu'il avait en tête.

«Il n’y a pas de bon timing pour ce genre de choses-là mais dans son cas, c’était vraiment un mauvais timing dans le sens qu’il voulait changer de vie, se désole Marc Messier. Michel avait vendu sa maison pour s’installer avec Véronique dans un magnifique appartement. Il voulait voyager. Michel aimait la vie et il aimait bien vivre. C’était un gars curieux, ouvert. Il voulait profiter de sa retraite au maximum.»