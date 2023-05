Météo: voici des trucs pour combattre la première canicule de l’année

Les Québécois du sud-ouest de la province devront notamment bien s’hydrater pour combattre la chaleur intense et un soleil de plomb durant les quatre prochains jours puisqu’une canicule hâtive est prévue dès mardi.

«On va vivre ce qu’on appelle dans le langage commun notre première canicule de l’année. De mardi à vendredi, on s’attend donc à des températures de plus de 30 degrés dans le Grand Montréal par exemple», explique au Journal André Cantin, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Il ajoute que cette vague de chaleur frappera principalement le sud-ouest du Québec, dont la Capitale-Nationale, l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre-du-Québec.

«On ne prévoit pas nécessairement de chaleur accablante pour le moment, rassure M. Cantin. L’humidité va quand même demeurer supportable. L’humidex devrait donc rester sous la barre des seuils d’avertissements.»

Loin de la normale

Le météorologue note aussi que les températures à venir sont plus élevées que la normale, située autour de 22 degrés, à ce temps-ci de l’année.

«Pour autant, ce n’est pas la canicule la plus hâtive. On en avait eu une l'année dernière dès les 12, 13 et 14 mai. Ça, c’était du jamais vu», rappelle le spécialiste.

Joël Lemay / Agence QMI

Selon Environnement Canada, la vague de chaleur que nous subirons cette semaine sera toutefois dans le «top 5 des canicules les plus hâtives» du Québec.

Du jamais vu

André Cantin rapporte que la semaine a déjà commencé avec un record de chaleur à Montréal pour un 28 mai. Le mercure a grimpé jusqu’à 31,2 degrés dimanche.

«L’ancien record était de 31,0 en 1978. On l’a donc battu de peu», indique l’expert.

D’autres records de chaleur sont prévus dans la métropole jeudi, toujours selon Environnement Canada. Les températures risquent d’atteindre 33 degrés, alors qu’elles n’ont jamais dépassé les 31 degrés auparavant.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

ASTUCES POUR COMBATTRE LA CANICULE:

Hydratez-vous

Évitez de consommer des boissons alcoolisées, car l’alcool peut aggraver la déshydratation

Rafraîchissez-vous en prenant une douche ou un bain

Passez quelques heures par jour dans des endroits climatisés

Réduisez vos efforts physiques

Portez des vêtements légers, amples et de couleur pâle

Fermez les fenêtres ou les rideaux lorsque le soleil brille. Ventilez si possible votre résidence lorsque la nuit est fraîche

Utilisez au minimum les appareils qui dégagent de la chaleur

Donnez des nouvelles à vos proches

– Source: Environnement Canada et Gouvernement du Québec

Photo Agence QMI, Joël Lemay

OÙ SE RAFRAÎCHIR DURANT LA VAGUE DE CHALEUR?

*Certains jeux d'eau sont d’ailleurs ouverts dans plusieurs villes du Grand Montréal – comme à Brossard, à Longueuil et à Mont-Saint-Hilaire –, mais pas les piscines

Source: Ville de Montréal

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

SYMPTÔMES À SURVEILLER DURANT LA CANICULE :

Confusion

Épuisement (fatigue)

Étourdissements

Évanouissement

Déshydratation (bouche sèche)

Maux de tête

Source : Ville de Montréal